التعليم تكشف حقيقة زيادة مدة اجازة نصف العام 2025 لـ 3 أسابيع بدلاً من أسبوعين

مع اقتراب نهاية الفصل الدراسي الأول وبدء الامتحانات، يتزايد اهتمام الطلاب وأولياء الأمور بمعرفة موعد إجازة نصف العام الدراسي، ووفقًا للخريطة الزمنية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم سيكون يوم 23 يناير 2025 آخر يوم في الفصل الدراسي الأول، حيث تبدأ الاختبارات من 11 يناير حتى 23 يناير، بينما تبدأ إجازة نصف العام في 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025.

إجازة نصف العام الدراسي 2024-2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول وفقًا للخريطة الزمنية للعام الدراسي 2024/2025، والتي تشمل مواعيد امتحانات النقل للمراحل التعليمية المختلفة، وبعدها سوف يحصل جميع الطلاب في الصفوف الابتدائية والإعدادية على إجازة بعد انتهاء امتحاناتهم في يناير 2025.

حقيقة زيادة مدة اجازة نصف العام 2025

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقيقة ما أثير حول زيادة مدة إجازة نصف العام 2025، حيث أكدت أن الإجازة ستظل كما هو مقرر لها، أي أسبوعين فقط، حيث ستبدأ الإجازة رسميًا يوم 25 يناير 2025 وتستمر حتى 6 فبراير 2025، وأكدت الوزارة أنه لا يوجد أي تغيير في الخريطة الزمنية الحالية للعام الدراسي، وأن الإجازة ستنطبق على جميع مدارس الجمهورية دون استثناء.

امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام

تبدأ الامتحانات في 11 يناير 2025 وتنتهي في 16 يناير 2025.

امتحانات الصف الثاني الثانوي العام ستُعقد في الفترة الأولى.

امتحانات الصف الأول الثانوي العام ستُجرى في الفترة الثانية.

سيتم تخصيص نصف ساعة بين الفترتين كفاصل زمني للطلاب.

امتحانات النقل للصفوف الإعدادية

ستعقد امتحانات النقل للصفين الأول والثاني الإعدادي في الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

امتحانات النقل للمرحلة الابتدائية

ستُجرى امتحانات النقل من الصف الثالث الابتدائي إلى الصف السادس الابتدائي في نفس الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

إجازة الفصل الدراسي الأول بالجامعات

أعلنت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية عن استعداداتها للامتحانات النهائية للفصل الدراسي الأول، والتي ستبدأ نهاية شهر ديسمبر الجاري وتستمر حتى نهاية شهر يناير 2025، وفيما يلي تفاصيل إجازة منتصف العام الدراسي وفقًا للخريطة الزمنية للعام الجامعي الحالي:

مواعيد امتحانات الترم الأول

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول نهاية ديسمبر 2024.

تستمر الامتحانات حتى نهاية يناير 2025، وفقًا للمواعيد التي تحددها كل جامعة.

إجازة منتصف العام

تبدأ إجازة منتصف العام الجامعي من السبت 25 يناير 2025.

تستمر الإجازة حتى الخميس 6 فبراير 2025.

بداية الفصل الدراسي الثاني

يبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم السبت 8 فبراير 2025.

يستمر الفصل الدراسي لمدة 16 أسبوعًا، وينتهي الخميس 29 مايو 2025.

امتحانات الفصل الدراسي الثاني