“بفايدة 12.5%”.. فتح حسابات التوفير لأصحاب المعاشات داخل بنكي الأهلي ومصر بحد أدنى 500 جنيه

يقدم كل من بنك مصر والبنك الأهلي حسابات توفير خاصة بأصحاب المعاشات، تتميز بعائدات أعلى مقارنة بالحسابات الأخرى مما يساعدهم في الحفاظ على مستوى دخل ثابت بعد التقاعد، حيث توفر البنوك إمكانية فتح هذه الحسابات بسهولة من خلال إجراءات ميسرة، بالإضافة إلى رسوم منخفضة مقارنة بأنواع الحسابات الأخرى.

خدمات مميزة لأصحاب المعاشات

بعد فتح الحساب يستفيد أصحاب المعاشات من العديد من الخدمات المميزة مثل الحصول على بطاقة خصم مباشر “دبت” مرتبطة بحسابهم، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة ائتمانية للسداد في حال طلب العميل، كما يحصل العملاء على خدمات الإنترنت والموبايل البنكي بشكل مجاني.

حسابات التوفير لأصحاب المعاشات في البنك الأهلي

يقدم البنك الأهلي حسابات توفير مميزة لأصحاب المعاشات، حيث يتمتعون بمجموعة من المزايا الفريدة التي تلبي احتياجاتهم المالية حيث تشمل هذه المزايا:

سعر الفائدة: 12.5% سنويًا مما يضمن تحقيق عائد مرتفع على المدخرات.

دورية صرف العائد: يتم صرف العائد شهريًا.

الحد الأدنى لفتح الحساب: يبدأ من 5,000 جنيه فقط.

الحد الأقصى لرصيد الحساب: يمكن أن يصل الحد الأقصى للرصيد إلى مليون جنيه كحد أقصى.

حسابات التوفير لأصحاب المعاشات في بنك مصر

يقدم بنك مصر حسابات توفير مخصصة لأصحاب المعاشات، والتي توفر لهم عائدًا مرتفعًا وخيارات مرنة وتشمل مزايا الحساب ما يلي: