الحلـقـة الجـديدة.. تـابع أحداث مسلسل قيامة عثمان 174 على قناة الفجر الجزائرية و ATV التركية في هـذا الموعد “حليمة تقع في الفخ”

يتصدر مسلسل قيامة عثمان 174 منصات التواصل الاجتماعي حاليا، نظرا للأحداث المثيرة التي ستكشف عن سر صوفيا، ويتابع جمهور المسلسل الحلقة بحماس، ويتساءل الكثيرون عن موعد عرضها وإعادة بثها عبر القنوات الناقلة، حيث يتم عرض المسلسل على عدة قنوات أبرزها قناة أي تي في التركية، التي تعد من القنوات الشهيرة التي تقدم مجموعة متنوعة من المسلسلات والبرامج، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

قيامة عثمان 174

مع اقتراب موعد عرض مسلسل قيامة عثمان 174 يترقب الكثير من المشاهدين القنوات التي ستعرض الحلقة لمتابعتها فور إصدارها، حيث تدور أحداث المسلسل حول تأسيس الدولة العثمانية، ويركز على الحروب التي خاضها عثمان بن أرطغرل لإعادة بناء الدولة من حالة الانهيار إلى القوة، وفي الإعلان التشويقي للحلقة 174 تم الكشف عن أحداث مثيرة، مثل خطة صوفيا للانتقام من عثمان وهروبها مع لوكاس، بالإضافة إلى محاولة حليمة قتل بالا، هذه الأحداث الشيقة جعلت المتابعين ينتظرون الحلقة بفارغ الصبر.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

يتم عرض حلقة جديدة من مسلسل المؤسس عثمان كل أسبوع يوم الأربعاء الساعة 8 مساء بتوقيت مصر على قناة ATV التركية، وتعرض مترجمة إلى العربية على قناة الفجر الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة و10 مساء بتوقيت السعودية، وتكون تردداتهم كالاتي:

تردد قناة الفجر الجزائرية نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة الفجر الجزائرية عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11034.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ATV التركية نايل سات

التردد: 10796.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة ATV التركية عرب سات