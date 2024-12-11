“زيادة تصل لـ1520 جنيهًا”.. التأمينات الاجتماعية تعلن موعد صرف معاشات يناير 2025 وتطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش

يزداد اهتمام عدد كبير من أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة ملحوظة في المعاشات، حيث تم تحديد زيادة في الحد الأدنى للمعاشات، بالإضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.

موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش

ابتداءً من 1 يناير 2025 سيُطبق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني في إطار السعي لتحسين مستوى الدعم المالي للمستفيدين:

سيُرفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.

بينما الحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بزيادة تبلغ 1,520 جنيهًا.

بالإضافة إلى ذلك سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه.

كما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه مقارنة بـ 12,600 جنيه سابقًا.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، على أن يستمر الصرف طوال الشهر، كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الزيادة في المعاشات باستخدام الرقم القومي من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات بدءًا من يناير 2025

تستفيد العديد من الفئات من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2025، وهذه الفئات تشمل: