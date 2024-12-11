“زيادة تصل لـ1520 جنيهًا”.. التأمينات الاجتماعية تعلن موعد صرف معاشات يناير 2025 وتطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش

يزداد اهتمام عدد كبير من أصحاب المعاشات بمعرفة موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، خاصة بعد إعلان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عن زيادة ملحوظة في المعاشات، حيث تم تحديد زيادة في الحد الأدنى للمعاشات، بالإضافة إلى رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني.
موعد تطبيق زيادة الحد الأدنى للمعاش
ابتداءً من 1 يناير 2025 سيُطبق قرار زيادة الحد الأدنى للمعاشات وأجر الاشتراك التأميني في إطار السعي لتحسين مستوى الدعم المالي للمستفيدين:
- سيُرفع الحد الأدنى للمعاش ليصل إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بزيادة قدرها 195 جنيهًا.
- بينما الحد الأقصى للمعاش سيصل إلى 11,600 جنيه بدلاً من 10,080 جنيه، بزيادة تبلغ 1,520 جنيهًا.
- بالإضافة إلى ذلك سيتم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني إلى 2,300 جنيه بدلاً من 2,000 جنيه.
- كما سيرتفع الحد الأقصى إلى 14,500 جنيه مقارنة بـ 12,600 جنيه سابقًا.
موعد صرف معاشات شهر يناير 2025
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر يناير 2025 اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025، على أن يستمر الصرف طوال الشهر، كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن الزيادة في المعاشات باستخدام الرقم القومي من خلال زيارة الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
الفئات المستفيدة من زيادة المعاشات بدءًا من يناير 2025
تستفيد العديد من الفئات من قرار زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات اعتبارًا من 1 يناير 2025، وهذه الفئات تشمل:
- أصحاب المعاشات أقل من 1500 جنيه سيتم رفع معاشاتهم إلى 1500 جنيه شهريًا اعتبارًا من 1 يناير 2025.
- الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 إذا كان معاشهم أقل من 1500 جنيه، فسيتم رفع المعاش مباشرة إلى 1500 جنيه.
- أصحاب المعاشات الذين يتقاضون 10,080 جنيه سيتم زيادة معاشاتهم إلى 11,600 جنيه ابتداءً من 1 يناير 2025.
- الموظفون المؤمن عليهم الذين تنتهي خدمتهم في 1 يناير 2025 إذا كانت معادلة حساب معاشهم أقل من 11,600 جنيه، فسيتم رفع المعاش مباشرة إلى هذا المبلغ.
- الموظفون المؤمن عليهم بأجر أقل من 2300 جنيه سيتم رفع حد الاشتراك التأميني لهم إلى 2300 جنيه.
- الموظفون المؤمن عليهم بالحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني الحالي 12,600 جنيه سيتم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني إلى 14,500 جنيه.