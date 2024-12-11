“مفـاجــأة ســارة“ موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 للقطاع العام والخاص

يعتبر موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 ومرتبات الموظفين أحد أهم الأحداث الشهرية التي ينتظرها العاملون في القطاعين الحكومي والخاص، حيث يعتمد الكثيرون عليها لتلبية احتياجاتهم المعيشية، ومع اقتراب نهاية العام 2024 تتزايد التساؤلات حول موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024، خاصة في ظل ارتباطه باحتفالات رأس السنة والأعياد.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

وفقاً لما هو معمول به في السنوات السابقة، تعلن وزارة المالية في كل عام عن جدول زمني لصرف مرتبات موظفي الحكومة، يتضمن المواعيد الشهرية التي يتم صرف المرتبات فيها، بما في ذلك مرتبات ديسمبر، عادةً ما يتم تقديم موعد صرف مرتبات هذا الشهر بشكل خاص لتيسير الاستعدادات للأعياد والمناسبات المرتبطة بنهاية العام، لذلك سيتم صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 يوم 22 من شهر ديسمبر الجاري.

القطاعات المستفيدة

يشمل موعد صرف المرتبات جميع موظفي الجهات الحكومية، بما في ذلك:

العاملون في الوزارات المختلفة.

الهيئات العامة والمصالح الحكومية. المعلمون والعاملون في قطاع التعليم.

الأطقم الطبية والتمريض في المستشفيات العامة.

الموظفون الإداريون في مؤسسات الدولة.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن صرف الرواتب يعتمد على سياسات الشركات والمؤسسات، إلا أن بعضها يتبع طرق مشابهة لتقديم المرتبات في ديسمبر.