احصل على طائرات حربية وأسلحة مميزة.. أفضل تجربة استثنائية مع شفرات جاتا 5 الجديدة

تعتبر لعبة جاتا 5 من أهم النسخ التي قامت شركة روكستار بإنتاجها حتى الآن رغم وجودها منذ سنوات عديدة، حيث إن محبي هذه اللعبة يتساءلون دائمًا عن طريقة تحميل الشفرات الخاصة بها، حيث إنه يتم إطلاق مجموعة جديدة من الشفرات من حين لآخر حتى يتمتع المستخدمون واللاعبون بمزايا خاصة توفرها لهم هذه الشفرات، حيث إنها تمكنهم من الحصول على طائرات حربية أو الاستمتاع بقدرات خاصة، وغيرهم من الأمور المميزة التي تساهم في الاستمتاع باللعبة لأقصى حد.

شفرات جاتا 5 الجديدة

تعتبر لعبة جاتا 5 من الإصدارات الخاصة بسلسلة جراند ثيفت أوتو الشهيرة والتي تم إصدارها في عام 2013 أي من نحو 11 سنة، جدير بالذكر أنه بعد أن تحصل على اللعبة يمكنك أن تستمتع بها ولزيادة درجات التميز في اللعبة يمكنك استخدام العديد من الشفرات التي تسمى أيضًا بكلمات الغش أو السر، التي تقدم لك إمكانيات ومزايا إضافية ليست متوفرة بالنسخة العادية، وسوف نوضح لكم مجموعة من أبرز تلك الشفرات فيما يلي:

شفرة الحصول على جميع الأسلحة في اللعبة TOOLUP.

كود الاستمتاع بصحة كاملة TURTLE.

كود إنشاء دراجة نارية من بدايتها ROCKET.

كود اللكمة المتفجرة HOTHANDS.

كود تغييرات الطقس MAKEITRAIN.

كود الرصاصة الحارقة داخل الأسلحة FIRE.

كود الدراجة النارية من نوع BMW هو BANDIT.

كود طلب دراجة نارية RAPIDGT.

كود الدبابة BUZZOFF.

طريقة كتابة شفرات اللعبة على الجهاز

بعدما تعرفنا على شفرات لعبة جاتا 5 سوف نوضح لكم طريقة كتابة تلك الشفرات بشكل مفصل في النقاط القادمة: