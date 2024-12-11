خليك في الجديد.. مميزات جديدة ومتطورة في لعبة Fortnite مع إصدار النسخة السادسة

تعتبر لعبة Fortnite من أهم الألعاب التي يحبها ويفضلها الكثير من اللاعبين من حول العالم وذلك بفضل المغامرات التي تتواجد داخل اللعبة، جدير بالذكر أنه بعد إضافة التحديثات الجديدة داخل هذه اللعبة فإن شركة Epic Games المسؤولة عن تطوير اللعبة قامت بالإعلان عن مجموعة من المميزات والإضافات الجديدة التي سوف تحدث طفرة في هذه اللعبة المميزة، جدير بالذكر أنه من أفضل الإضافات الجديدة هو وصول وحش جودزيلا الذي بدأ في الظهور داخل اللعبة، وأيضًا من الأمور الأخرى التي أثارت قلق الكثير من اللاعبين هي الخريطة الجديدة التي تميزت بأجوائها اليابانية.

لعبة Fortnite وإضافة وحش Godzilla

تعد لعبة Fortnite وإضافة وحش Godzilla من أهم الألعاب المعروفة بمعاركها القتالية على مستوى جميع أنحاء العالم، والتي تتميز برسوماتها المتحركة وأيضًا أسلوبها المشوق في اللعب، جدير بالذكر أن أبرز الأمور التي تمت إضافتها في الموسم الجديد من هذه اللعبة هو ما يلي:

أولًا تم إجراء بعض التغييرات على خريطة اللعبة حيث تتضمن الخريطة الجديدة أماكن جديدة لم تكن متواجدة في الخريطة القديمة، إضافة إلى أنها تحتوي على الكثير من الجواهر والكنوز والتحديات بالإضافة إلى القلعة العائمة ومستنقعات الظلال.

أيضًا تم إطلاق الكثير من الأزياء الجديدة المستوحاة من مجموعة من الشخصيات الخيالية.

إضافة إلى ذلك تم توفير مجموعة من المعدات والأسلحة الجديدة في اللعبة والتي تشمل قوس الكهرباء وسيف الطاقة.

جدير بالذكر أنه تم تطوير أسلوب اللعب لكي يرتكز على مرحلة البقاء في الظلام الأمر الذي يلزم اللاعبين على مواجهة الأعداء.

نموذج تذكرة أو بطاقة المعركة في اللعبة

قامت الشركة المطورة للعبة بالإعلان عن تغيير أسعار تذكرة أو بطاقة Fortnite Battle Pass حيث تم رفع الأسعار لأول مرة منذ إطلاق هذه اللعبة.

جدير بالذكر أن السعر القديم للبطاقة كان 950 من عملات اللعبة ومن المقرر أن يتم رفع السعر بمقدار 50 عملة وذلك بداية من يوم واحد ديسمبر، مما يعني أن سعر البطاقة سوف يبلغ 1000 عملة.

أما بالنسبة إلى أسعار شراء العملات داخل اللعبة في العالم الحقيقي فإنها لن تشهد أي تغيير حيث يمكنك شراء 1000 عملة من المتجر بسعر 8.99 دولار أمريكي.