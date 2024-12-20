الــآن خطوة بخطوة .. كيفية التسجيل في باك حر 2024-2025 المغرب men.gov.ma

في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التعليم وفتح آفاق جديدة للتطوير المهني، أعلنت وزارة التربية الوطنية في المغرب عن إطلاق عملية التسجيل في باك حر للعام الدراسي 2024/2025، ويُعد هذا النظام فرصة مثالية للمواطنين الذين يسعون للحصول على شهادة البكالوريا خارج النظام التعليمي التقليدي، كما يقدم هذا البرنامج للمتعلمين والمستقلين فرصة ثمينة لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية والمهنية، خاصة العاملين في قطاع التعليم الذين يطمحون للتأهل للوظائف الجديدة التي أعلنت عنها الوزارة، ويتم التسجيل في باك حر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للوزارة، مما يتيح للمتقدمين إمكانية تقديم طلباتهم بسهولة ويسر دون الحاجة إلى التنقل إلى المراكز الإدارية، ويستلزم ذلك توفير مجموعة من الوثائق والمستندات، فضلًا عن استيفاء الشروط المعلنة من قبل الوزارة، والتي تضمن اختيار الكفاءات المناسبة بشكل نزيه وشفاف.

التسجيل في باك حر عبر التربية الوطنية في المغرب 2024/2025

أكدت وزارة التربية الوطنية بالمغرب أن عملية التسجيل في باك حر قد بدأت رسميًا، وتستمر حتى نهاية ديسمبر 2024، ويتيح التسجيل الإلكتروني للمتقدمين إتمام الإجراءات بسهولة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ب وزارة التربية الوطنية ، ثم تسجيل الدخول، إذا لم يكن لديك حساب مسبق، قم بإنشاء حساب جديد، واضغط على خيار التسجيل في باك حر، أدخل جميع البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة وتأكد من صحتها، قم برفع المستندات المطلوبة، مثل بطاقة الهوية الوطنية وصورة شخصية حديثة، اضغط على خيار “تأكيد التسجيل”، وانتظر رسالة تأكيد عبر البريد الإلكتروني.

الشروط اللازمة للتسجيل في باك حر المغرب

حددت وزارة التربية الوطنية مجموعة من الشروط التي يجب توافرها لدى المتقدمين، ومنها: