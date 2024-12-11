اقضي مصالحك بدون قلق.. فرحي أطفالك طول اليوم مع تردد قناة وناسة 2024

تعد قناة وناسة من أهم وأشهر القنوات الفضائية التي تقدم محتوى مخصص للأطفال لذلك يبحث الآباء عن تردد قناة وناسة الجديد 2024، حيث إن هذه القناة تمكنت من تحقيق شهرة واسعة وشعبية كبيرة جدًا بين جمهور الأطفال وأيضًا الآباء وذلك منذ انطلاقها، وهذا بفضل تقديم محتوى متميز يجمع بين الأغاني والأناشيد وأيضًا الرسوم الكرتونية المميزة التي يتم عرضها طوال اليوم دون توقف، جدير بالذكر أن القناة تقدم أيضًا مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية التي تركز بشكل أساسي على تعليم المبادئ والقيم السامية لأطفالنا.

تردد قناة وناسة 2024

تمتاز قناة وناسة بأنها تقدم محتوى مميز جدًا يكون مجاني يساعد أطفالنا في تعلم النطق الصحيح للغة العربية، إضافة إلى معرفة الحروف الإنجليزية والأرقام وغيرهم حيث إن أطفالنا سوف يتمكنون من تعلم تلك الحروف بطريقة ترفيهية ومبهجة، إضافة إلى ذلك فإن القناة تتميز بأنها تبث جميع برامجها بأعلى جودة ممكنة وأنها متوفرة أيضًا على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد القناة على عرب سات

أما بالنسبة إلى تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات فإننا سوف نوضحه لكم بشكل مفصل فيما يلي:

تردد القناة: 11270.

استقطاب القناة: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.

كيفية تثبيت القناة على جهازك

يمكنك أن تقوم بتثبيت هذه القناة بكل سهولة على جهاز التلفزيون الخاص بك من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة التي سوف نوضحها لكم فيما يلي: