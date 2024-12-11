كن من المؤهلين لربح المليون وحقق حلمك.. بضغطة واحدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم

يتساءل الكثير من الأشخاص في هذا الوقت عن خطوات الاشتراك في مسابقة الحلم 2024، حيث إن هذه المسابقة تعتبر هي الأشهر على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي حيث يسعى الكثير من الأشخاص للمشاركة بها كي يتمكنوا من تحقيق الفوز سواء بجائزة المليون دولار أو الجوائز الأسبوعية والشهرية التي يتم تقديمها في المسابقة، جدير بالذكر أن هذه المسابقة يتم تقديمها من خلال الإعلامي الشهير مصطفى الآغا على شبكة قنوات إم بي سي، وسوف نوضح لكم طريقة الاشتراك بالتفصيل خلال مقالنا.

طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2024

يمكن الاشتراك في مسابقة الحلم بكل سهولة من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة المتمثلة فيما يلي:

أولًا يتم إرسال كلمة DREAM أو حلم في رسالة نصية إلى الرقم المخصص لدولتك.

بعد ذلك قم بالضغط على كلمة تأكيد الاشتراك.

ثم ينبغي عليك حل جميع الأسئلة التي تصل إليك من المسابقة.

بعدها يجب كتابة البيانات الشخصية المطلوبة وبذلك تكون قد تمكنت من إكمال عملية الاشتراك بشكل ناجح.

أرقام الاشتراك في المسابقة

يمكنك الاشتراك في المسابقة عند معرفة الأرقام الخاصة بدولتك وهذا ما سوف نوضحه لكم فيما يلي:

أولًا للاشتراك في المسابقة من جمهورية مصر العربية يجب ارسال رسالة على الرقم

بينما الاشتراك في المسابقة من المملكة العربية السعودية فيكون عبر هذا الرقم

أيضًا الاشتراك من الكويت يكون من خلال الرقم التالي

كذلك الاشتراك من سوريا يكون عن طريق هذا الرقم

جدير بالذكر أن الاشتراك من سلطنة عمان يكون عبر الرقم التالي

أخيرًا فإن الاشتراك من البحرين يكون من خلال هذا الرقم

مواعيد جوائز مسابقة الحلم

قامت قناة إم بي سي بتوضيح نقطة هامة جدًا وهي أن عملية سحب الجوائز الخاصة بهذه المسابقة تتم على الهواء مباشرة وذلك في مواعيد محددة تتمثل في الآتي: