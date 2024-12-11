“خطـــوة بخطـــوة“ كيفية فتح حساب بنك الخرطوم أون لاين للمغتربين 2024 والشروط المطلوبة eaccount.bankofkhartoum

مع تطور الخدمات المصرفية الرقمية، أصبح فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين أمرًا سهلاً وسريعًا، حيث يعتبر بنك الخرطوم أحد أعرق البنوك السودانية، حيث يقدم البنك خدمة فتح الحساب عبر الإنترنت للمغتربين باستخدام الرقم الوطني، حيث أن المغتربون السودانيون يواجهون مشاكل في إدارة أموالهم وتحويلها إلى السودان، لذلك فإن فتح حساب بنكي في بنك الخرطوم يوفر لهم وسيلة آمنة وفعالة لإدارة أموالهم وتحويلها بسهولة لعائلاتهم وأغراضهم الشخصية.

فتح حساب بنك الخرطوم

هناك بعض الخطوات لفتح حساب بنك الخرطوم أونلاين، وتلك الخطوات تتمثل فيما يلي:

زيارة الموقع الإلكتروني أو تطبيق بنك الخرطوم من متاجر التطبيقات (Google Play أو App Store).

قم بإنشاء حساب مستخدم جديد عبر إدخال بريد إلكتروني وكلمة مرور.

تعبئة البيانات الشخصية مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، والجنسية.

إدخال الرقم الوطني.

رفع المستندات المطلوبة مثل جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.

إثبات مكان الإقامة في البلد الحالي (فاتورة خدمات أو عقد إيجار).

صورة شخصية حديثة.

اختيار نوع الحساب جاري أو حساب توفير.

مراجعة وتأكيد الطلب.

ثم تفعيل الحساب.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم

لابد من امتلاك رقم وطني سوداني.

الإقامة خارج السودان مع إثبات العنوان الحالي.

توفير وسائل اتصال نشطة (بريد إلكتروني ورقم هاتف).

الالتزام باللوائح المصرفية المعتمدة من البنك المركزي السوداني.

مميزات الحساب الإلكتروني للمغتربين