الآن شاور شاور يلا يا قمر 🥰 ثبت أحدث تردد قناة طيور الجنة 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

تهتم الكثير من العائلات بتنزيل تردد قناة طيور الجنة 2024 على أجهزة التلفزيون الخاصة بهم، وذلك لأن هذه القناة تعتبر هي القناة الأشهر على مستوى جميع أنحاء الوطن العربي حيث إنها تمكنت من تحقيق نجاح باهر جدًا وكبير منذ انطلاقتها، جدير بالذكر أن القناة تميزت بعرض محتوى رائع جدًا ومميز يمتلك تأثير إيجابي على أطفالنا الصغار، كما أن محتوى القناة يجمع بين الأناشيد والأغاني الترفيهية وأيضًا التعليمية المميزة التي تساعد أطفالنا في هذه المرحلة العمرية على نطق الكلمات والحروف وتعلم الكثير من الأشياء الأخرى.

تردد قناة طيور الجنة 2024

قامت إدارة قناة طيور الجنة بتحديث التردد الخاص بها وذلك حتى توفر القناة أفضل جودة بث كي يستمتع أطفالنا بمحتواها بأعلى جودة ممكنة، إضافة إلى ذلك فإن القناة تسعى لتقديم العديد من المعلومات القيمة والمفيدة عبر شاشتها، وسوف نوضح لكم تردد هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11272.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

تردد القناة على عرب سات

قامت إدارة القناة بتوفير تردد خاص بها على القمر الصناعي عرب سات حتى يتمكن الأطفال داخل الدول الموجودة في الخليج العربي من متابعة محتواها طوال اليوم، وسوف نوضح تردد هذه القناة على عرب سات فيما يلي:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

طريقة ضبط القناة على جهاز التلفزيون

يمكن ضبط هذه القناة على جهاز التلفزيون الخاص بك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة جدًا التي سوف نوضحها لكم بشكل مفصل في النقاط القادمة: