التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات والعرب سات

تعتبر قناة ناشيونال جيوغرافيك واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم العديد من البرامج والأفلام الوثائقية المميزة التي يحب مشاهدتها عدد كبير من الأفراد المهتمين بالطبيعة، عالم البحار، الحيوان، والنبات، حيث تقدم هذه القناة العديد من البرامج والأفلام الوثائقية الرائعة التي تمد الأشخاص بالكثير من المعلومات القيمة، لهذا يريد العديد من الأشخاص معرفة التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي الأقمار الصناعية وهو ما سنتعرف عليه خلال سطورنا القادمة إلى جانب أبرز البرامج التي تعرضها القناة.

التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

يوجد العديد من البيانات التي يجب على الأفراد ادراجها من أجل مشاهدة محتوى قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات، وهذه البيانات هي كما يلي:

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي العرب سات

جاء التردد الجديد 2024 لقناة ناشيونال جيوغرافيك علي القمر الصناعي عرب سات على النحو التالي:

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

إن من أبرز مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك ما يلي:

تعرض مجموعة كبيرة من البرامج الوثائقية التي تقوم بتغطية العديد من المواضيع مثل الطبيعة، العلوم، الحياة البرية، والهندسة.

تقدم محتواها بجودة عالية الدقة في كل من الصوت والصورة.

تعمل على مدار اليوم بدون انقطاع أو تشويش.

تعد من القنوات المناسبة لجميع أفراد الأسرة.

متوفرة على النايل سات والعرب سات.

برامج قناة ناشيونال جيوغرافيك

تعرض قناة ناشيونال جيوغرافيك مجموعة رائعة من البرامج الوثائقية والتي من أهمها ما يلي: