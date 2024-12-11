”الجرام عامل كام؟” سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 في محلات الصاغة

يعد سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم من أبرز نتائج البحث في جمهورية مصر العربية، حيث يعد الذهب من أبرز طرق الاستثمار الآمن حاليا، مما جعل العديد من المواطنين في مصر يتابعون أسعار الذهب بشكل يومي، والتي من أهمها أسعار السبائك الذهبية، ومنها سبيكة الذهب BTC التي شهدت إقبالا متزايدا في الآونة الأخيرة، ورغم سلسلة الارتفاعات المتواصلة في أسعار الذهب، فقد شهد السوق المصري اليوم استقرارا نسبيا في الأسعار مقارنة بالأيام الماضية، ويظل عيار 21 هو الأكثر طلبا في السوق، تابعوا معي هذا المقال لمزيد من التفاصيل.

سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

اليوم الاربعاء الموافق ال 11 من شهر ديسمبر شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارا جديدا بالتزامن في الاسعار بالتزامن مع الاستقرار الذي يشهده الذهب في الفترة الأخيرة، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:-

سعر الجنيه الذهب حقق حوالي 30,320 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14 حقق نحو 2,527 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 حقق حوالي 3,248 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 حقق حوالي 3,790 جنيهًا.

يذكر أن أسعار الذهب في مصر تشهد ارتفاعا وانخفاضا، وقد يختلف السعر من محل لآخر، أو من تاجر لآخر.

أسعار سبائك الذهب BTC اليوم

أما بالنسبة لأسعار سبائك الذهب BTC اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024، فقد جاءت كما يلي: