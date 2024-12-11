ثبت الآن على جهازك قناة zee alwan بترددها الجديد 2025 على الأقمار الصناعية

يرغب عدد كبير من الأشخاص المحبين لمشاهدة المسلسلات الهندية معرفة التردد الجديد 2025 لقناة زي الوان على الأقمار الصناعية التي تعد واحدة من أشهر القنوات الفضائية التي تقدم مجموعة كبيرة من أبرز المسلسلات الهندية الشيقة، لهذا في ذلك المقال قررنا أن نتعرف على التردد الجديد 2025 لقناة زي ألوان بالإضافة إلى بعض من المعلومات الأخرى.

التردد الجديد 2025 لقناة zee alwan على النايل سات

حتى يقوم الأشخاص تثبيت قناة zee alwan على القمر الصناعي نايل سات فإنه يجب عليهم تدوين البيانات التالية:

التردد: 11277

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

معدل الاستقطاب: عمودي (V)

جودة القناة: HD

التردد الجديد 2025 لقناة zee alwan على العرب سات

هناك عدة معلومات يجب على الأفراد إدخالها من أجل تنزيل قناة zee alwan على القمر الصناعي عرب سات، وهذه المعلومات هي كما يلي:

التردد : 11418.

معدل الترميز : 27500.

معدل تصحيح الخطأ : 5/6.

معدل الاستقطاب : عمودي.

الجودة : HD.

كيفية تثبيت قناة زي الوان على أجهزة الاستقبال

يجب على الأشخاص تطبيق عدد من الخطوات البسيطة من أجل تثبيت قناة زي الوان على أجهزة الاستقبال التي لديهم، وهذه الخطوات تتمثل في كل من الآتي: