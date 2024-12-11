وزير التجارة: رابـط تحديث البطاقة التموينية العراق 2024 عبر منصة أور ur.gov.iq.. ضيف ابنك وزود تموينك

تحديث البطاقة التموينية العراق يبحث عنها جميع المواطنين، بعد أن أعلنت وزارة التجارة العراقية عن الانتهاء من التحول إلى نظام إلكتروني للبطاقة التموينية، مع إرسال البيانات إلى مركز البيانات الوطني، كما أكدت الوزارة اعتماد التسجيل الإلكتروني للشركات وإلغاء التعاملات الورقية، وشددت على الانتقال الكامل إلى الدفع الإلكتروني لتحديث الأنظمة من أجل تعزيز الأمان، وحماية الخصوصية، ودعت المواطنين إلى تحديث بطاقاتهم التموينية، مع الالتزام بالمتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك.

تحديث البطاقة التموينية العراق

تعد البطاقة التموينية وسيلة أساسية تقدمها الحكومة العراقية لتوفير السلع الغذائية للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، ويتم فيها تسجيل أفراد الأسرة في البطاقة، وعند ولادة طفل جديد يتطلب الأمر تحديثها لضمان حصوله على حصته من التموين، ومع ذلك يواجه البعض صعوبة في معرفة الخطوات اللازمة لإضافة المولود إلى البطاقة، سنعرضها في الفقرة القادمة.

طريقة تحديث البطاقة التموينية العراق

البطاقة التموينية تعد أداة مهمة لدعم الأسر اقتصاديا في العراق، حيث يضمن تحديثها بإضافة المواليد توزيعا عادلا للدعم بما يتناسب مع زيادة أفراد الأسرة، مما يسهم في تحسين كفاءة توزيع المواد التموينية، ومنها فقد وجدنا أنه يبحث عدد كبير من المواطنين العراقيين عن كيفية تحديث البطاقة التموينية العراق وإضافة مولود جديد إليها، ويمكن إتمام هذه العملية بسهولة باتباع الخطوات التالية: