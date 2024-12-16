سجل أهدافك الأسطورية.. خطوات شحن كوينز بيس إيفوتبول eFootball 2025 على الجوال للأندرويد والآيفون

يبحث عشاق الألعاب الإلكترونية عن خطوات شحن كوينز بيس إيفوتبول eFootball 2025 للاستمتاع بأجواء حماسية وأقرب للواقعية من لعبة كرة القدم الشهيرة بيس إيفوتبول، حيث تقدم تلك الكوينز للاعب إمداد بالعناصر واللاعبين المميزين وزيادة قوة الفريق بالانتقال للمستوى الاحترافي بسهولة وهز شباك الخصم بالعديد من الأهداف، مما يحقق متعة اللعب لعشاق كرة القدم، هذا بالإضافة إلى تفعيل ميزة اللعب الجماعي لمشاركة الأصدقاء الأجواء الحماسية.

خطوات شحن كوينز بيس إيفوتبول eFootball 2025

يتمكن عشاق لعبة بيس إيفوتبول من تتبع خطوات الشحن المدفوع للحصول على المزيد من صلاحيات اللاعب المحترف وتصميم زي مختلف للفريق واختيار المدربين وزيادة قوة الفريق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

فتح واجهة تطبيق لعبة بيس فوتبول المثبت على الهاتف الجوال. النقر على خيار تسجيل الدخول عبر الحساب الشخصي للاعب. بعد ذلك يتم النقر على خيار شحن الكوينز. اختيار الباقة المناسبة من حيث التكلفة وعدد الكوينز. النقر على زر شراء. تتبع خطوات الدفع الالكتروني عبر وسائل الدفع المتاحة. النقر على موافق. مراجعة الحساب الشخصي في اللعبة والتحقق من إضافة الكوينز للحساب.

هل توجد كوينز بيس إيفوتبول بدون مقابل؟

يمكن أن يحصل لاعبي بيس إيفوتبول على كوينز بدون شراء وذلك بشكل تلقائي عند تسجيل الدخول على اللعبة، وتبلغ قيمة تلك الكوينز بحد أقصى 200 كوينز شهريا وذلك في حال تسجيل الدخول اليومي على تطبيق اللعبة، أي أن لكل أسبوع 50 كوينز فقط وفي نهاية الشهر يحصل اللاعب على إضافة بقيمة 200 كوينز بدون مقابل.