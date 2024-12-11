”المغرب الساعة كام” مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024

تعد مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم من الأمور الأساسية التي يبحث عنها الكثير من المصريين المسلمين، وتختلف مواقيت الصلاة حسب الموقع الجغرافي فمواقيت الصلاة في القاهرة تختلف عن باقي المحافظات، ويقوم العديد من الأشخاص استخدام تطبيقات الصلاة لتنبيهم عند الأذان وفي هذا المقال سوف نوضح لكم مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم الأربعاء فتابعوا معي.

مواقيت الصلاة في القاهرة 2024 اليوم الأربعاء 11 ديسمبر

مواقيت الصلاة هي الأوقات المحددة التي يؤدي فيها المسلمون خمس صلوات يوميا وهي:

صلاة الفجر والتي تبدأ في تمام الساعة 5:08 صباحا بتوقيت القاهرة.

صلاة الظهر والتي تبدأ في تمام الساعة 11:48 صباحًا بتوقيت القاهرة.

صلاة العصر والتي تبدأ في تمام الساعة 2:37 مساءً بتوفيت القاهرة

صلاة المغرب والتي تبدأ في تمام الساعة 4:56 مساءًا يتوقيت القاهرة.

صلاة العشاء والتي تبدأ في تمام الساعة 6:19 مساءًا بتوقيت القاهرة.

مواقيت الصلاه تختلف من مكان لاخر

بسبب الموقع الجغرافي للقاهرة، والتي تقع في شمال جمهورية مصر العربية، فتختلف مواقيت الصلاة خلال السنة حسب الفصول الأربعة، حيث يؤثر موقع المدينة على توقيت الفجر والشروق، كما أن طول النهار يتغير في الصيف مقارنة بالشتاء، يذكر أن مواقيت الصلاة تعد جزءا أساسيا من الحياة اليومية للمسلمين في القاهرة 2024، ويتم حسابها من خلال الاعتماد على الحسابات الفلكية أو التطبيقات الإلكترونية المتطورة.