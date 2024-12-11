“بنزين 95 بكــم“!! أسعار البنزين اليوم وفقا لآخر التحديثات لحظة بلحظة.. شوف هتفول عربيتك بكام يمعلــم

شهدت أسعار البنزين في مصر استقرارًا في ديسمبر 2024 بعد آخر تعديل أقرته لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، والتي تقوم بمراجعة ربع سنوية أي كل 3 أشهر لتحديد الأسعار بناءًا على معايير متعددة تشمل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، ويهتم الكثير من مالكي السيارات والمركبات المختلفة بمعرفة أسعار البنزين كل يوم خوفا من ارتفاعها بشكل مفاجئ.

أسعار البنزين اليوم

تستورد مصر جزءًا من احتياجاتها البترولية، مما يجعل تقلبات سعر الدولار أمام الجنيه وأداء الاقتصاد العالمي عوامل رئيسية تؤثر على أسعار الوقود محليا، بالإضافة إلى ذلك تأتي هذه الأسعار في ظل التزام مصر ببرامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي الذي يتضمن تخفيض الدعم على البترول بشكل تدريجي.

أسعار البنزين اليوم الأربعاء

من المتوقع أن تستمر الأسعار مستقرة حتى نهاية العام، مع احتمالية تعديل جديد في بداية 2025 بناءً على تقلبات الأسواق العالمية وسعر الصرف، وجاءت الأسعار اليوم الأربعاء كما يلي:

بنزين 95: يتراوح من 15 جنيه إلى 17 جنيه.

بنزين 92: يتراوح من 13.75 جنيه إلى 15.25 جنيه.

بنزين 80: يتراوح من 12.25 إلى 13.75.

غاز تموين السيارات: ٧ جنيه لكل م٣.

غاز السيارات: من 6.5 جنيه إلى 7 جنيهات.

المازوت الصناعي: يتراوح من 8500 جنيه إلى 9500 جنيه.

هذه الأسعار تأتي في وقت يواجه فيه المواطنون تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تسعى الحكومة لتقليل المسافة بين الأسعار المحلية والتكاليف الحقيقية للإنتاج والاستيراد.