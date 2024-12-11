”تراجع 583 جنيـــــه” سعر طن الحديد اليوم حديد عز وسعر طن الاسمنت للمستهلك

يعبر سعر طن الحديد اليوم حديد عز والأسمنت من ضمن الاشياء التي تؤثر على في البناء والتشييد حيث يعتبر الجزء الأهم في تكلفة المشاريع السكنية، ويؤدي التغير المستمر في أسعار الحديد والاسمنت على وجود تقلبات في السوق العقاري، وتزداد أهمية معرفة أحدث الأسعار بالنسبة للمقاولين وعاملي البناء وأصحاب شركات العقارات، وفي هذا المقال، سوف نعرض لكم سعر طن الحديد اليوم حديد عز الاربعاء 11 ديسمبر فتابعوا معي.

سعر طن الحديد اليوم حديد عز الاربعاء 11 ديسمبر

تختلف أسعار الحديد بشكل مستمر وفقا للعديد من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية، ويعتمد العديد من المقاولين وأصحاب شركات العقارات على حديد عز وغيره من الشركات المنتجة للحديد لتوفير احتياجاتهم من المواد الخام، وعن سعر طن حديد عز اليوم فبلغ 40080 جنيه مصري للطن الواحد بتراجع بلغ 583 جنيه، فيما بلغ سعر طن حديد الاستثماري حوالي 38070 جنيه ليسجل تراجعا حوالي 723 جنيها، فيما بلغ سعر حديد العشري في مصر حوالي 36800 جنيه للطن كما بلغ سعر حديد المصريين حوالي 38100 جنيه للطن.

سعر الاسمنت اليوم الاربعاء 11 ديسمبر

يعد الاسمنت من ضمن أهم مواد البناء لذلك يحرص العديد على متابعة أسعاره بصفة دائمة، وسجل سعر الاسمنت اليوم الاربعاء 11 ديسمبر في الأسواق ما بين 2500 إلى 2600 جنيه للطن الواحد وذلك في المصانع أما للمستهلك فيصل الاسمنت للطن الواحد بحوالي 3200 جنيه.