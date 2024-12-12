صراعات درامية شيقة في وتر حساس وموعد عرض الحلقة الأخيرة.. اضبط تردد قناة أون دراما ON Drama لمتابعة أجدد المسلسلات 

يزداد البحث عن تردد قناة أون دراما ON Drama التحديث الأخير وذلك بعد رواج مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والحديث حول أحداث في مسلسل وتر حساس الجديد الذي يعرض لأول مرة عبر شاشة قناة أون تي في، حيث يحاكي المسلسل قصص خيانات الأصدقاء وخيانة الزوج في إطار التشويق والإثارة، و يعرض المسلسل حلقة واحدة يوميا من الأحد إلى الخميس.

تردد قناة أون دراما نايل سات

يمكن ضبط التردد الخاص بالقناة لمتابعة الأحداث الشيقة من المسلسلات وأيضا باقة من البرامج الاجتماعية والمسلية التي تعرضها القناة بشكل يومي من خلال التردد التالي:

تردد القناة : 11862.

اتجاه الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطا : 4\3.

أبطال مسلسل وتر حساس

حقق مسلسل وتر حساس نجاح باهر مع تصاعد الأحداث بين الشخصيات، وفيما يلي نوضح أبطال المسلسل:

الفنانة صبا مبارك أردنية الجنسية وتجسد شخصية سلمى.

الفنانة والمذيعة المصرية انجي المقدم وتجيد شخصية كاميليا.

هيدي كرم وتجسد شخصية رغدة.

الفنان أحمد جمال سعيد في دور مازن.

الفنان التونسي القدير تميم عبده في دور والد كاميليا و مازن.

الفنان محمد علاء في دور رشيد.

متى الحلقة الأخيرة من مسلسل وتر حساس ؟

تعرض الحلقة الأخيرة من المسلسل وفقا لجدول توزيع حلقات المسلسل في تاريخ السادس والعشرين من شهر ديسمبر الجاري 2025، وبذلك تكتمل حلقات المسلسل البالغ عددها 45 حلقة، ومن المؤكد أن تنتهي الحلقات الأخيرة بكشف غموض إنهاء حياة ليلى الأخت الأصغر لسلمى بطلة المسلسل وأيضا انتقام سلمى من كاميليا ابنه خالتها، ويمكن متابعة حلقات مسلسل وتر حساس في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت جمهورية مصر العربية على شاشة قناة أون تي في ويعرض في تمام العاشرة والنصف على أون دراما أيضا.