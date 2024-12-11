أحلى غنوة لطفلك.. تحديث تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد على القمر الصناعي 2024

تعتبر قناة طيور الجنة من أكثر القنوات الفضائية التي استطاعت أن تدخل في قلوب الأطفال، بمحتواها المميز والرائع، وكذلك البرامج الكرتونية والتعليمية التي تنقلها القناة على مدار اليوم، فيما أنها تقدم المحتوى بجودة عالية وإشارة قوية يسمل القيام باستقبالها ومتابعة كل ما تقدمه دون توقف، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة طيور الجنة أطفال

أما عن البيانات الخاصة باستقبال قناة طيور الجنة أطفال الناقلة للمحتوى الطفولي والكرتوني المميز، فيُرجى اتباع الأتي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11274.

فيما أن استقطابها يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة يكون 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة ¾.

تحديث تردد قناة طيور الجنة الجديد

ويسهل القيام بالتعرف على التردد الثاني والجديد لقناة طيور الجنة أطفال على العرب سات، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني للقناة العرب سات.

التردد الثاني للقناة يكون 11310.

استقطابها يكون عمودي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة طيور الجنة ⅔.

خطوات تثبيت قناة طيور الجنة أطفال

هناك بعض الخطوات لكي يتم تثبيت تردد قناة طيور الجنة أطفال، وذلك بإتباع التالي:-