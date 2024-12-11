حكايات تراب الأساطير المسلية.. اضبط تردد قناة تنة ورنة التحديث الجديد Tanna w Ranna TV

تصدر البحث عن تردد قناة تنة ورنة التحديث الجديد قوائم البحث من قبل الآباء والأمهات في دول الوطن العربي، حيث يرغب الجميع في تثبيت التردد الأحدث للاستمتاع بمتابعة جيدة لبرامج الأطفال وأفلام الرسوم المتحركة والكرتون و أفضل أغاني وأناشيد الطفولة، حيث تخصص القناة محتواها لعالم الطفولة ورسم البسمة على وجوه الأطفال الصغار، وقد نجحت القناة في الشهرة والانتشار وتحقيق المتعة والفائدة و الأفضلية من قبل الأسر العربية.

تردد قناة تنة ورنة للأطفال نايل سات 2025

يمكن استقبال القناة وتثبيتها من خلال جهاز الاستقبال المنزلي عبر إجراء البحث اليدوي ثم تدوين بيانات الاستقبال التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11853.

اتجاه الاستقطاب: أفقي -Horizontal.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة تنة ورنة للأطفال عرب سات 2025

فيم يلي نوضح بيانات القناة:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11595.

معدل الترميز: 27500.

اتجاه الاستقطاب: عمودي – رأسي – vertical.

مميزات قناة تنة ورنة للأطفال

حصدت قناة تنة ورنة للأطفال العديد من التعليقات الإيجابية، وذلك بفضل المزايا التي تقدمها القناة، والتي من بينها: