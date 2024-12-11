”أحـــداث شيقـــة وممتعـــة” متـــابعـــة مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجمة مواعيد العرض وتردد القنوات الناقلة

يبحث الكثير من محبي الدراما التركية التاريخية عن مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجمة، حيث يعتبر مسلسل المؤسس عثمان هو أحد أبرز المسلسلات التركية التاريخية التي حققت نجاحًا كبيرًا في العالم العربي، ويحكي المسلسل قصة تأسيس الدولة العثمانية على يد المؤسس عثمان بن أرطغرل، ويجمع بين الدراما التاريخية والأكشن والتشويق ما جعله يحظى بشعبية واسعة بين المتابعين، وفي هذا المقال سوف نتناول التفاصيل الخاصة بالحلقة 174 من المسلسل، بالإضافة إلى مواعيد عرضها والقنوات الناقلة، فتابعوا معي.

مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجمة

تعتبر الحلقة 174 من المؤسس عثمان واحدة من أبرز الحلقات في الموسم الرابع، وفي هذه الحلقة، تتواصل الأحداث المثيرة والصراعات الكبرى بين عثمان وأعدائه، مع تزايد التحديات التي تواجهه أثناء محاولاته لتوسيع إمبراطوريته وتثبيت سلطته، كما تكشف الحلقة عن المزيد من المكائد والمؤامرات، بينما يحاول عثمان الحفاظ على ولاء أتباعه وحماية مصالحه.

مواعيد عرض مسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجمة

يتم عرض مسلسل المؤسس عثمان يوم الأربعاء من كل أسبوع، على القنوات التركية، ثم يتم عرضها يوم الخميس الساعة 9 على قناة الفجر الجزائرية مترجمه للغة العربية.

تردد القنوات الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 174 مترجمة

اولا قناة الفجر الجزائرية:-

تردد قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات : 12034.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ :ـ 3/4.

ثانيا قناة ATV التركية:-