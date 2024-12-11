محدش هيقدر يهزمك .. أكواد فري فاير 2025 عن طريق ID مضمونة وفعالة 100% جربــها الآن

يبحث عشاق ولاعبو لعبة فري فاير بشكل مستمر عن رابط استرداد أكواد المكافآت المجانية التي تقدمها شركة Garena لجميع اللاعبين، حيث تتيح هذه الأكواد مزايا حصرية مثل تغيير المظهر، الحصول على أسلحة جديدة، تحسين أنماط اللعب، إلى جانب العديد من الميزات الأخرى التي تعزز تجربة اللاعبين، إذا كنت ترغب في معرفة كيفية استرداد هذه الأكواد والحصول على المكافآت المجانية، فقد جمعنا لك التفاصيل الكاملة.

أهم أكواد فري فاير 2025

يمكنك استخدام أكواد فري فاير 2025 بكل سهولة وتكون الاكثر احتراف عبر اتباع الاتي

كود المظلة: FFAC-VKPE-Y987

كود لوت سلاح سيد العقول: RP4T-XG29-EXSJ

كود الملابس والأزياء: FFBC-HGSD-XSAQ

كود الجواهر المجانية: FFIC-RF85-4MZT

كود القنبلة اليدوية: FFBC-VHGSD-XSAQ

كود الجواهر والسكنات: F2PSS-ADFR-OABG-1WES

كود الدروع والأدوات: RP4T-XG29-EXSJ

كود المكافآت العشوائية: FBSH-ARE1-0RBU5

كود المسدس: FFAC-VKPE-Y987

كود الرصاصة: FFAC-VKPE-Y987

كود جلد التنين: AWTY-BVA1-KJHY-7HVN

كود سكن البندقية: YAPQ-SSRUE-YVD

كود القبعة: FFBC-VHGSD-XSAQ

كود القناع: FFAC-VKPE-Y987

كيفية تحديث لعبة فري فاير

للحصول على أحدث إصدار من اللعبة، اتبع الخطوات البسيطة التالية: