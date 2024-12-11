هل هناك تذبذب أم استقرار؟.. سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر المدن السورية

ينشغل الشارع السوري في تلك الأثناء بمعرفة سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي اليوم والعملات الأخرى، وذلك بعد سلسلة من التراجعات في سعر الليرة السورية مقابل الدولار التي شهدتها الساعات القليلة الماضية، حيث أثار ذلك التراجع حالة من القلق والترقب بشأن الأوضاع الاقتصادية، لذا ومن خلال المقال التالي نوضح السعر الدقيق في معظم المدن السورية وذلك وفقا لأخر تحديث في الأسعار.

سعر الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي

سجلت المصارف والبنوك تلك الأسعار الخاصة بقيمة الدولار مقابل الليرة السورية والتي تختلف من مدينة لأخرى على النحو التالي:

سعر الدولار الأمريكي في مدينة دمشق 14500 ليرة سورية للشراء و 15500 للبيع. في مدينة حلب وصل سعر الدولار إلى 15500 للشراء و 16500 للبيع. في الحسكة السورية بلغ سعر الدولار 1500 ليرة سورية للشراء و16500 ليرة سورية للبيع.

كم سعر 100 دولار مقابل الليرة السورية؟

سجل سعر 100 دولار امريكي مقابل الليرة السورية صباح اليوم قيمة 1450000 ليرة سورية، بينما سجل سعر 10 دولار امريكي قيمة 145000 ليرة سورية.

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

فيما يلي نوضح قيمة الريال السعودي مقابل الليرة صباح اليوم الأربعاء:

سعر الريال السعودي في مدينة دمشق 3863 ليرة سورية للشراء و 4133 للبيع. سعر الريال السعودي في مدينة حلب 4130 ليرة سورية للشراء و 4399 للبيع. سعر الريال السعودي في الحسكة 3998 ليرة سورية للشراء و 4267 للبيع. سعر 10 ريال سعودي في المدن السورية 38,630 ليرة سورية، وسعر 100 ريال سعودي 386300 ليرة سورية.

كم سعر الليرة التركية مقابل الليرة السورية؟

سجلت سعر الليرة التركية قيمة 414 ليرة سورية وذلك وفقا لتحديثات الأسعار الأخيرة في معظم المصارف وذلك بعد سلسلة من التراجع والانخفاض أمام جميع العملات الأخرى.