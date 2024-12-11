بُشرى للموظفين.. موعد صرف رواتب شهر ديسمبر الجديد

وزارة المالية تزف بشري سارة لجميع العاملين بالدولة علي انه سيتم تقديم موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر2024 بتاريخ 22 ديسمبر 2024 بدلا من الموعد المقرر بصرف الرواتب 24 من كل شهر ميلادي، لذا سنوضح لكم الأماكن المحددة التي من خلالها يتاح صرف الرواتب إليكم كافة التفاصيل في السطور الآتية.

موعد صرف رواتب شهر ديسمبر 2024

كشفت وزارة المالية بانه سيتم صرف رواتب الموظفين بجميع القطاعات بداية من 22 ديسمبر 2024 بدلا من المعد 24 ولمدة 5 أيام متتالية يتم الصرف، كما نوهت علي انه لا يلزم وجود حالات من الازدحام وجميع الموظفين ستكون أمامة الفرصة لكي يتم صرف راتبة دون الحاجة إلي التزاحم.

أماكن صرف رواتب الموظفين بشهر ديسمبر 2024

يتم صرف جميع الرواتب بشهر ديسمبر بداية من 22 ديسمبر من جميع ماكينات ATM.

كما يتاح صرف الرواتب من جميع فروع البنوك المختلفة.

من جميع أماكن هيئة البريد المصري.

ماهي قيمة رواتب الحد الأدنى للأجور 2024

علما بانه سنسرد لكم عبر السطور القادمة قيمة الرواتب من خلال نوع الدرجة الوظيفية لجميع العاملين بالدولة والتي تتمثل في التالي: