25000,000 دينار للموظفين والمتقاعدين سلفة من مصرف الرافدين بالتقسيط الميسر 60 شهر بشروط ميسرة

مصرف الرافدين أتاح الفرصة لجميع الموظفين والمتقاعدين في دولة العراق الحصول على سلفة تبدأ من 5 مليون دينار عراقي حتى 25 مليون دينار عراقي بدون الحاجة إلى كفيل غارم حيث يتم الاعتماد على الماستر كارد للحصول على السلفة النقدية المقدمة من مصرف الرافدين لذلك سوف نوضح لكم اليوم الشروط والمزايا المتوفرة عند طلب سلفة مصرف الرافدين في عموم العراق.

مزايا سلفة مصرف الرافدين في العراق

هناك مجموعة متنوعة من المزايا والخصائص التمويلية المتوفرة للأفراد من الموظفين العراقيين والمتقاعدين العراقيين عند طلب برنامج سلفة مصرف الرافدين كما يلي بكل التفاصيل:

يقدم مصرف الرافدين لكل المتقاعدين والموظفين في العراق سلفة بشروط وضوابط ميسرة.

كما يتم سداد تلك السلفة النقدية بالتقسيط الميسر لا يزيد عن مبلغ 60 شهراً.

كما تصل الفائدة إلى 5% كما تضاف إلى مبلغ القرض لدى مصرف الرافدين.

كذلك يمكن التقديم للحصول على التمويل من العراق خلال الإنترنت دون الحاجة لزيارة فرع مصرف الرافدين.

كما للموافقة على طلب السلفة النقدية للموظفين والمتقاعدين دون الحاجة لموافقة كفيل عليكم استخدام بطاقة الماستر كارد كمثل ضمان للحصول على السلفة من المصرف.

الحد الأعلى عند طلب سلفة مصرف الرافدين تصل إلى 25 مليون دينار عراقي.

بينما السلفة تبدأ من 5 مليون دينار عراقي للحصول على سلفة مصرف الرافدين في عموم العراق لجميع المحافظات.

شروط سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين

مصرف الرافدين في العراق يطلب توفير مجموعة من الشروط والأحكام الواجبة للحصول على التمويل المناسب الذي يبدأ من خمسة مليون دينار عراقي حتى خمسة وعشرون مليون دينار عراقي لذلك سوف نوضح لكم اليوم جميع الشروط الواجبة للحصول على سلفة مصرف الرافدين للموظفين والمتقاعدين في دولة العراق لجميع المحافظات في تلك الفترة كما يلي بكل التفاصيل: