وزارة الداخلية السعودية توضح… طريقة تغيير المهنة عبر منصة أبشر واهم الشروط

أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية عن توفر خدمة تغيير المهنة عبر منصة أبشر لجميع المواطنين السعوديين والمقيمين، ويمكن لهؤلاء الأشخاص حجز موعد في مكتب الأحوال المدنية لسهولة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، وتعد هذه الخدمة واحدة من الخدمات الإلكترونية المهمة التي توفرها منصة أبشر، ويتيح للمواطن تعديل المسمى الوظيفي المدرج في هويته الوطنية في حالة تركه للعمل السابق أو تغييره، ولذلك يتطلب منه الدخول إلى الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية لتنفيذ خطوات التسجيل ومعرفة الموعد المحدد له.

طريقة تغيير المهنة عبر أبشر.

يمكن من خلال منصة أبشر أعمال تعديل مهنة بطريقة إلكترونية، وذلك بواسطة صاحب المنشأة عبر متابعة الخطوات التالية:

ادخل على الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

اضغط على خيار أبشر أعمال.

أدخل اسم المستخدم ورقم الهوية في المكان المخصص.

اختر تغيير المهنة.

قم برفع الأوراق المطلوبة بدقة.

اضغط على إتمام الطلب وسوف تستلم رسالة بنجاح تغيير المهنة.

شروط تغيير المهنة عبر أبشر.

لكي يتم تغيير مهنة العامل أو الوافد عبر منصة أبشر أعمال، هناك بعض الشروط والضوابط التي يجب الامتثال لها و سنتعرف عليها فيما يلي: