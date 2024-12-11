أخبار بورصة الدواجن..سعر الدواجن اليوم الأربعاء 11 ديسمبر 2024 وسعر كرتونة البيض اليوم

يعتبر سعر الدواجن اليوم من الموضوعات الحيوية التي يبحث عنها العديد من الأسر والعائلات حيث يرغبوا الاطمئنان على السعر بعد الارتفاع في بورصة الدواجن في الفترة الأخيرة لذلك سوف نوضح لكم اليوم سعر الفراخ اليوم للمستهلك في يوم الأربعاء الموافق 11 من شهر ديسمبر لعام 2024 كما سوف نوضح لكم اليوم سعر الدواجن مع سعر كرتونة البيض الأبيض كذلك الأحمر كذلك البلدي من أجل معرفة السعر للمستهلك في جمهورية مصر العربية.

ما هو سعر الدواجن اليوم

سوف نوضح لكم اليوم الأربعاء سعر الدواجن في الفترة الأخيرة كما يلي بكل التفاصيل المتاحة لدينا الآن كالآتي:

لقد استقر سعر الدواجن اليوم حيث أصبح سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 76 جنيه حتى 80 جنيه في بورصة الدواجن.

بينما للعلم سعر الفراخ اليوم تراوح سعره للمستهلك بين 76 و82 جنيه حسب المنطقة.

كذلك سعر الفراخ البلدي في السوق المصري فقد بلغت سعرها اليوم في بورصة الدواجن إلى 126 جنيه للكيلو الواحد.

كذلك يتم بيع الفراخ اليوم للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 126 إلى 132 جنيه طبقاً لتوزيع في الأسواق المصرية على مستوى الجمهورية.

ما هي أسعار البيض اليوم