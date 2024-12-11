بالنجاح لكل الطلاب رسميا بدأ العد التنازلي و تم تحديد موعد ‎امتحان الشهادة السودانية 2024 مع جدول الامتحانات

موعد ‎امتحان الشهادة السودانية 2024 وجدول الامتحانات ، تعتبر الشهادة السودانية من المراحل التعليمية البارزة في السودان، لذا يهتم الطلاب وأولياء الأمور بمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بمواعيد الامتحانات والإجراءات الضرورية للتسجيل في هذا المقال، سنستعرض تفاصيل موعد امتحانات الشهادة السودانية للعام 2024، بالإضافة إلى جدول الامتحانات والخطوات المطلوبة للتسجيل وفقا لقرارات وزارة التربية والتعليم السودانية.

موعد امتحانات الشهادة السودانية أعلن وزير التربية والتعليم المعني أحمد الخليفة أن الامتحانات ستقوم بداية يوم السبت 28 ديسمبر 2024 بمادة التربية الإسلامية والمسيحية، وستستمر حتى يوم الخميس 9 يناير 2025. خطوات التسجيل في امتحانات الشهادة السودانية للتأكد من تسجيل الطلاب في الامتحانات، يجب اتباع الإجراءات التالية: زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التربية والتعليم السودانية.

إذا كنت تستخدم التطبيق للمرة الأولى، يرجى إنشاء حساب جديد.

إذا كان لديك حساب بالفعل، يمكنك تسجيل الدخول مباشرة.

بعد ذلك، حدد الولاية التي تعيش فيها أو التي تنتمي إليها مدرستك.

يجب تعبئة البيانات المطلوبة بدقة، مثل الاسم الكامل، الرقم الامتحاني، عنوان السكن، ومعلومات التواصل.

بعد إدخال البيانات، اضغط على زر الحفظ للتأكد من تخزينها بشكل سليم.

بعد التحقق من صحة المعلومات، قم بالنقر على زر إرسال الطلب لتأكيد عملية التسجيل.

يجب فحص حالة الطلب بشكل منتظم من خلال الموقع الإلكتروني للتأكد من إتمام عملية التسجيل. جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024 أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان عن مواعيد امتحانات الشهادة السودانية لعام 2024، والتي ستبدأ يوم السبت 28 ديسمبر 2024، وتشتمل على المواد التالية: السبت 28 ديسمبر: مادة التربية الإسلامية + فنون (الجلسة الثانية)

الأحد 29 ديسمبر: علوم الحاسوب.

الإثنين 30 ديسمبر: المواد العلمية + الهندسة.

الثلاثاء 31 ديسمبر: مادة الجغرافيا + مادة العلوم الأسرية.

الخميس 2 يناير: مادة الكيمياء + مادة الدراسات الإسلامية + الأدب الإنجليزي.

السبت 4 يناير: اللغة العربية.

الأحد 5 يناير: الفيزياء + التاريخ.

الإثنين 6 يناير: اللغة الفرنسية.

الثلاثاء 7 يناير: الرياضيات الأساسية + الرياضيات التخصصية.

الأربعاء 8 يناير: اللغة الإنجليزية.