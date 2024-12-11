تحدد رسمياً سن التقاعد الجديد في العراق 2025 وخطوات معرفة راتب المتقاعدين وشروط التقاعد المبكر

تحدد رسميا سن التقاعد الجديد في العراق 2025، يستفسر العديد من المواطنين على مواقع التواصل الاجتماعي عن سن التقاعد الجديد في العراق لعام 2025، حيث يرغب البعض في التقاعد عن العمل قبل الوصول إلى السن القانوني لاستحقاق المعاش، يعتبر التقاعد المبكر، الذي يتم قبل بلوغ سن الستين، اختيارا وليس إلزاميا لأي موظف، الموظف الذي يسعى لذلك يحصل على ترقية بالإضافة إلى خمس سنوات من التأمين الإضافي في هذا المقال، سنوضح سن التقاعد الجديد في العراق لعام 2025 وطرق الاستعلام عن الرواتب من خلال الرابط الخاص بوزارة المالية العراقية.

تحدد رسمياً سن التقاعد الجديد في العراق 2025 أعلنت الحكومة العراقية عن تعديل في سن التقاعد، حيث تم زيادة سن التقاعد الإلزامي من 60 إلى 65 عاما بهدف الاستفادة من الخبرات الطويلة للأفراد، م اقتراح تعديل سن التقاعد المبكر ليرتفع من 45 إلى 50 عاما، ومن المهم التنويه إلى أن هذه الاقتراحات لا تزال تحت المناقشة ولم يعلن عنها بشكل رسمي، ورغم هذه المقترحات، فإن سن التقاعد سيظل ثابتا عند 60 عاما حتى يتم الإعلان عنه رسميا. خطوات الاستفسار عن رواتب المتقاعدين في العراق يمكنك الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة المالية العراقية أو الهيئة العامة للتقاعد.

بعد ذلك، اختر “خدمة الاستعلام الإلكتروني” من الخيارات المتاحة أمامك.

قم بملء جميع المعلومات المطلوبة منك بدقة.

أدخل رقم الهوية الوطنية واسمك الكامل في الأماكن المخصصة لهما وتأكد من دقتها.

حدد الشهر الذي ترغب في معرفة تفاصيل راتبه واضغط على أيقونة “استعلام”.

ستظهر لك جميع تفاصيل الراتب خلال ثوانٍ.

شروط التقاعد المبكر في العراق 2024 تم الكشف عن مجموعة من الشروط المتعلقة بالتقاعد المبكر في العراق، لذا سنقوم بتقديم هذه الشروط لكم وهي:

يجب أن يبلغ الموظف 50 عاما ليتمكن من التقاعد المبكر.

يجب على الموظف أن يكون قد قضى في العمل بالمؤسسة لمدة تصل إلى 25 عاما أو أكثر.

إذا كانت المرأة متزوجة أو أرملة أو مطلقة وتقوم برعاية أطفالها، يمكنها التقدم للحصول على هذا الراتب التقاعدي.

إذا كانت الموظفة من الحالات التي تم ذكرها سابقا، يجب ألا تقل فترة خدمتهم عن 15 عاما، كما يجب ألا يقل عدد أطفالها عن ثلاثة.