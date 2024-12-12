كبرت الكيوتة كبرت القمورة استقبل من هنا تردد قناة كراميش على تلفازك وفرحي اولادك

تعد قناة كراميش من القنوات الرائدة التي تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال في العالم العربي، حيث تقدم محتوى مميز يجمع بين التعليم والتسلية من خلال الأناشيد والبرامج المختلفة ولهذا السبب، يزداد بشكل ملحوظ البحث عن تردد قناة كراميش 2024 من قبل العديد من الآباء والأمهات الذين يرغبون في تثبيت القناة على أجهزة الاستقبال الخاصة بهم للاستمتاع بمحتواها الذي يعزز مهارات الأطفال وينمي قيمهم في هذا المقال، نقدم لكم التردد الجديد لقناة كراميش على جميع الأقمار الصناعية مع شرح سهل لطريقة تثبيتها.

تردد قناة كراميش

منذ اللحظة الأولى لانطلاق قناة كراميش حقق النجاح الكبير وانتشار غير مسبوق في الوطن العربي، وتمكنت من الحصول على مكانة بارزة بين قنوات الأطفال الفضائية في ظل زيادة عدد المشاهدين من دول متنوعة حول العالم، تسعى إدارة القناة إلى استخدام أحدث التقنيات في مجال البث المباشر، والآن يمكن استقبال تردد كراميش الجديد على القمر الصناعي نايل سات، وذلك وفقا لأحدث التحديثات كالتالي:

تردد القناة: 11430.

معدل الترميز: 27500.

معامل الخطأ: ⅞.

معدل الاستقطاب :رأسي.

استقبال تردد قناة كراميش عبر عرب سات

القمر الصناعي عرب سات يعتبر الأكثر شيوعا في دول الخليج العربي، وللحصول على تجربة مشاهدة متميزة ومتابعة رائعة بألوان زاهية وصوت واضح، يمكن ضبط تردد الجودة العالية المحدد عبر القمر الصناعي عرب سات كما يلي:

تردد القناة :11390.

معدل الترميز :27500.

معامل الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب :رأسي.

محتوى قناة كراميش: التسلية والتعليم للأطفال