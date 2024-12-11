“نزلها الآن وفرح طفالك” تحديث تردد قناة كراميش 2024 على الأقمار الصناعية بجودة عالية وانضم إلى عائلة كراميش وعيش الممتعة

تعتبر قناة كراميش واحدة من أشهر وأبرز القنوات الفضائية التي تتزايد أعمال البحث علي مواقع التواصل الاجتماعي طلبا لترددها الجديدحيث تعتبر هذه القناة من أفضل القنوات التي يبحث عنها الأطفال وأولياء الأمور لما حظيت به القناة من شهرة واسعة بين الأطفال حيث تقدم القناة مجموعة متنوعة من الأغاني الكرتونية التي تعزز مفاهيم القيم والأخلاق، كما تقدم القناة محتويات تعليمية وترفيهية تناسب جميع الأعمار والأذواق، في هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية تثبيت قناة كراميش علي الأقمار الصناعية المختلفة، فتابعونا.

تردد قناة كراميش 2024

يمكنكم الآن تحميل قناة كراميش الفضائية المفضلة من قبل الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي وعبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال التردد التالي:

التردد هو 11315.

معدل الاستقطاب هو أفقي.

ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

ومعدل الترميز يكون 27500

الجودة تكون HD.

تردد قناة كراميش 2024 عبر القمر الصناعي عرب سات

أصبح بالإمكان تحميل قناة كراميش الفضائية عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد هو11390.

معدل الاستقطاب يكون عمودي.

ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معدل الترميز يكون 27500

والجودة تكون HD.

كيفية تثبيت تردد قناة كراميش 2024 على الأقمار الصناعية

يمكنك الآن بموعد من الخطوات البسيطة تحميل قناة كراميش الفضائية عبر الأقمار الصناعية المختلفة علي جهاز الرسيفر الخاص بكم، ومن أهم هذه الخطوات الاتي:

أولا من خلال الريموت كنترول قم بالدخول إلي قائمة الإعدادات من القائمة الرئيسية.

قم بالضغط علي زر البحث اليدوي.

قم بالدخول إلي قائمة الترددات وقم بكتابة التردد بشكل صحيح.

قم بالضغط علي زر البحث.

انتظر قليلا حتي يتم تحميل القناة، ثم قم بحفظها علي الجهاز الخاص بكم واستمتع بمشاهدة ممتعة ودقة عالية.

من خلال تنفيذ التعليمات السابقة تستطيع مشاهدة القناة بجودة عالية، وتستمتع بمحتواها المميز.