تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من أشهر القنوات الفضائية لدي العديد من الناس وخصوصا الأطفال في جميع أنحاء الوطن العربي، كما تقوم القناة بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية والترفيهية والأناشيد والأغاني التي تعزز القيم المجتمعية والدينية للأطفال، وتقدم القناة محتويات تناسب جميع الأذواق والأعمار، في هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية تحميل قناة طيور الجنة عبر النايل سات وعرب سات، بالإضافة إلى ذكر أحدث الترددات لها.

تردد قناة طيور الجنة 2025

أصبح بالإمكان الآن تحميل قناة طيور الجنة التي تعتبر من القنوات الرائدة في عالم القنوات التي حظيت بشعبية كبيرة بين المتابعين عبر القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد : 11393.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة طيور الجنة علي العرب سات

يمكنك الآن استقبال قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد هو 11310.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

كيفية تثبيت تردد قناة طيور الجنة على النايل سات وعرب سات

يمكنك تثبيت تردد قناة طيور الجنة عبر الجهاز الخاص من خلال الخطوات التالية:

استخدم ريموت كنترول في الوصول إلى إعدادات القناة.

أنقر بعد ذلك على البحث اليدوي.

قم بإدخال إضافة ترددات القناة.

أدخل بعد ذلك بيانات الخاصة بالقناة مثل التردد، ومعدل الترميز.

انقر بعد ذلك على البحث.

ومن ثم سوف تظهر قناة طيور الجنة أيضا ضمن نتائج عملية البحث.

وقم بعد ذلك بحفظها ضمن القنوات المفضلة لديك.

والجدير بالذكر أن قناة طيور الجنة من أفضل القنوات المتخصصة في بث المحتوى الترفيهي والتعليمي للأطفال من خلال عرض العديد من البرامج التفاعلية التي تعمل على تنمية مهارات الأطفال بشكل كبير.