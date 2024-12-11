تعتبر قناة ميكي الفضائية من أشهر القنوات الموجودة علي الأقمار الصناعية المختلفة، والتي يفضلها العديد من أطفال، حيث أنها تقدم محتويات ترفيهية وتعليمية، وتقدم لمتابعيها مكتبة واسعة تضم العديد من الأفلام والأغاني والأناشيد المخصصة للأطفال التي تعزز القيم والأخلاق دون المساس بالمعتقدات الدينية الأخري، كما تعزز القناة الهوية الوطنية، في هذا المقال سنقوم بتوضيح كيفية تثبيت تردد قناة ميكي عبر الأقمار الصناعية المختلفة، فتابعونا.

تردد قناة ميكي علي القمر الصناعي نايل سات

أصبح بالإمكان الآن تحميل تردد قناة ميكي التي حظيت بالعديد من المزايا التي جعلتها أكثر انتشارا وطلبا من الأطفال، ويمكنكم تحميل هذه القناة من خلال التردد التالي:

التردد هو 11526

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ ⅞.

الاستقطاب أفقي.

الجودة HD.

تردد قناة ميكي الفضائية عبر القمر الصناعي عرب سات

يمكنكم تحميل تردد قناة ميكي عبر القمر الصناعي عرب سات، وذلك من خلال التردد الآتي:

التردد: 11257

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الاستقطاب: أفقي

كيفية تثبيت قناة ميكي الفضائية علي الأقمار الصناعية

يمكنك تثبيت تردد تردد قناة ميكي الفضائية على الأقمار الصناعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

استخدم الريموت كنترول من أجل الوصول إلى القائمة.

الولوج إلى إعدادات القائمة.

اضغط بعد ذلك على البحث اليدوي.

اختر القمر الصناعي التي ترغب في تنزيل القناة.

اضغط على إضافة قناة.

أدخل جميع بيانات التردد الخاصة بقناة ميكي مثل التردد، ومعدل الاستقطاب.

انقر على بحث.

ومن ثم سوف تظهر القناة ضمن ننائج البحث.

يمكنك حفظها ضمن القنوات المفضلة لديك لكي تتمكن من الاستمتاع بالقناة ومحتواها المميز.

والجدير بالذكر أن قناة ميكي من أفضل القنوات المتخصصة التي حققت شعبية كبيرة وذلك لأنها تهتم ببث مجموعة من البرامج التعليمية والترفيهية معا التي ينتظرها العديد من الأطفال.