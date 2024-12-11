شو اللي صار الحرامي سرق جزمة لولو 💥💥ثبتي الآن تردد قناة وناسة بيبي 2025 وفرحي أطفالك

تعد قناة وناسة بيبي كيدز واحدة من أبرز القنوات المتخصصة في تقديم محتوى ترفيهي وتعليمي للأطفال، حيث نالت شهرة واسعة بين الأسر العربية بفضل برامجها الممتعة التي تدمج بين المرح والتعلم، مع الشخصية المحبوبة “لولو”، تقدم القناة تجربة فريدة تجذب انتباه الأطفال باستخدام مؤثرات بصرية وصوتية مبتكرة، نتيجة لذلك، يبحث العديد من الآباء والأمهات عن التردد الجديد للقناة لعام 2024، لضمان استمرار أطفالهم في متابعة محتواها المميز.

تردد قناة وناسة بيبي

القناة تهدف إلى تنمية المهارات الإدراكية للأطفال وتعزيز القيم الإيجابية لديهم من خلال برامجها التعليمية وأغانيها الترفيهية، كما تحرص على تقديم محتوى بجودة عالية يتناسب مع مختلف الأعمار، في هذا المقال، نستعرض معكم التردد الجديد لقناة وناسة بيبي على الأقمار الصناعية وخطوات إضافتها إلى جهاز الاستقبال.

تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات (7 درجات غرب).

التردد: 11470.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قناة وناسة للأطفال على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11270 هرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي (V).

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات إضافة قناة وناسة للأطفال إلى جهاز الاستقبال

لإضافة القناة إلى قائمة القنوات لديك، اتبع الخطوات التالية:

قم بفتح قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال باستخدام جهاز التحكم.

اختر القمر الصناعي المطلوب (نايل سات أو عرب سات).

اضغط على خيار التثبيت اليدوي.

أدخل التردد، معدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ بشكل دقيق.

اضغط على زر البحث وانتظر حتى تظهر القناة في القائمة.

بمجرد ظهور القناة، حدد خيار الحفظ لتثبيتها ضمن القنوات المفضلة.

أهمية قناة وناسة للأطفال بيبي

تقدم قناة وناسة محتوى متنوعًا يشمل البرامج التعليمية والأغاني الترفيهية التي تهدف إلى تعليم الأطفال بأسلوب ممتع.

تتميز القناة بعرض كرتون لولو، الذي يُعد من أبرز الأعمال المفضلة لدى الأطفال بفضل شخصياته المرحة والمحبوبة.

تسهم القناة في تعزيز القيم الإيجابية وتنمية الإبداع والتفكير لدى الأطفال.

تقدم القناة برامجها بجودة عالية، ما يجعلها خيارًا مثاليًا للأسر الباحثة عن محتوى آمن وهادف لأطفالها.

مع تقديمها لهذا المزيج الفريد من الترفيه والتعليم، تظل قناة وناسة بيبي كيدز واحدة من أفضل الخيارات لمتابعة الأطفال في الوطن العربي.