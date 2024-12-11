يبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل كب كيك الهريسة وذلك لأنه من أشهى الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها للأولاد في المدرسة، ويحتاج إلى عدد من المكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل ويمكن إعدادها خلال مدة قصيرة، والجدير بالذكر أن أسعار الكاب الكيك أصبحت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ونظرا للظروف الاقتصادية بدأت العديد من الأمهات في إعداده في البيت حيث يمكنهم من خلال مكونات بسيطة عمل كميات كبيرة منه، وفي هذا السياق سوف نستعرض طريقة عمل كب كيك الهريسة، بالإضافة إلى ذكر مكوناته عبر السطور القادمة.
مكونات كب كيك الهريسة
تستطيعي سيدتي تحضير كب كيك الهريسة من خلال تجهيز المكونات التالية:
- كوب من السميد الناعم.
- 1/2 كوب من الدقيق.
- 1/2 كوب من السكر.
- 1/4 كوب من جوز هند مبشور.
- 1/2 كوب من الزبادي.
- 1/4 كوب من الزيت النباتي.
- بيضتين
- 1/2 كوب من الحليب.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ربع كوب شربات.
طريقة التحضير
يتم إعداد كب كيك الهريسة بكل سهولة بشرط تنفيذ التعليمات بكل سهولة، وهي:
- سخنى الفرن على درجة حرارة 180مئوية، ثم ادهني قوالب الكيك بالزيت والزبدة.
- احضري وعاء وامزجي كلا من السميد والدقيق والسكر، وكذلك البكينج بودر، وجوزهند المبشور ، والملح.
- قومي بخلط المكونات السابقة بشكل جيد.
- احضري إناء آخر وامزجي البيض مع الزيت والحليب والفانيليا حتى يتحول الخليط إلى خليط ناعم ومتجانس.
- امزجي المكونات السائلة مع الجافة بشكل تدريجي حتى تتحول العجينة إلى عجينة متماسكة.
- اسكبي بعد ذلك خليط الكاب الكيك في القوالب، ولكن بشرط ألا تمتلىء القوالب حتى نهايته.
- ضعي القوالب في الفرن واتركيها لمدة 20 دقيقة حتى يتحول لونها إلى اللون الذهبي.
- اخرجي القوالب في الفرن، واتركيها حتى تبرد، واسكبي عليها الشربات، وقدميها للضيوف.