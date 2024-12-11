يبحث العديد من ربات البيوت عن طريقة عمل كب كيك الهريسة وذلك لأنه من أشهى الحلويات اللذيذة التي يمكن تحضيرها للأولاد في المدرسة، ويحتاج إلى عدد من المكونات البسيطة المتوفرة في كل منزل ويمكن إعدادها خلال مدة قصيرة، والجدير بالذكر أن أسعار الكاب الكيك أصبحت مرتفعة بشكل مبالغ فيه، ونظرا للظروف الاقتصادية بدأت العديد من الأمهات في إعداده في البيت حيث يمكنهم من خلال مكونات بسيطة عمل كميات كبيرة منه، وفي هذا السياق سوف نستعرض طريقة عمل كب كيك الهريسة، بالإضافة إلى ذكر مكوناته عبر السطور القادمة.

مكونات كب كيك الهريسة

تستطيعي سيدتي تحضير كب كيك الهريسة من خلال تجهيز المكونات التالية:

كوب من السميد الناعم.

1/2 كوب من الدقيق.

1/2 كوب من السكر.

1/4 كوب من جوز هند مبشور.

1/2 كوب من الزبادي.

1/4 كوب من الزيت النباتي.

بيضتين

1/2 كوب من الحليب.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع كوب شربات.

طريقة التحضير

يتم إعداد كب كيك الهريسة بكل سهولة بشرط تنفيذ التعليمات بكل سهولة، وهي: