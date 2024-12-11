برواتب تزيد عن 11 ألف جنيه شركة فودافون Vodafone تعلن عن وظائف 2025 في مختلف التخصصات

أعلنت شركة فودافون في الآونة الأخيرة عن حاجتها للعديد من الموظفين في مختلف التخصصات والمجالات مع رواتب تصل قيمتها إلى 11750 جنيها مصريا، وقد حددت الشروط والمتطلبات وأيضا الطرق التي يمكن من خلالها التقديم على الوظائف، كما حددت التخصص والشروط بناء على كل تخصص، لذلك يمكنكم متابعة تقريرنا حتى النهاية للتعرف على المجالات المطلوبة في الشركة للتقديم عليها بأسهل الطرق.

طريقة التقديم على وظائف شركة فودافون

جميع الراغبين في الحصول على وظائف في شركة فودافون في مختلف التخصصات يمكنهم الاطلاع على التخصصات المطلوبة التي نوضحها لكم في النقاط التالية، مع ضرورة التوجه بشكل مباشر إلى منصة شركة فودافون الرسمية على الإنترنت واتباع خطوات التقديم.

التخصصات المطلوبة في شركة فودافون

أعلنت شركة فودافون عن حاجتها لشغل وظيفة محاسب عام على أن تقل خبرة المتقدم عن عام في مجال المحاسبة المالية، مع ضرورة إتقان اللغة الإنجليزية حتى يتمكن من التقديم على الوظيفة أيضا المنصب يحتاج إلى مهارات متخصصة في التحليل وإعداد التقارير، لذلك ينبغي أن يكون على دراية كاملة بمعايير المحاسبة والسياسات VGIP.

محاسب قانوني أول

أيضا أعلنت الشركة عن حاجتها إلى محاسب قانوني لديه خبرة عامة في مجال المحاسبة المالية لا تقل عن ثلاث سنوات وأيضا خبرة في المجال المالي، حيث ينبغي أن يكون المتقدم على دراية كاملة بمعايير ومبادئ المحاسبة ومن أهم الشروط التي وضعتها الشركة أن يكون المتقدم من دارسي المحاسبة المالية ولديه القدرة على البحث في القضايا المحاسبية القانونية الناشئة.

أخصائي إدارة الاحتيال

أكدت الشركة حاجتها لأخصائي إدارة الاحتيال بخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال إدارة الاحتيال يجب أن يكون لديه معرفة بقطاع الخدمات المشتركة والاتصالات والعمليات الداخلية، كما ينبغي أن يتمتع بتفكير تحليلي واهتمام بالتفاصيل ولديه خبرة في تنفيذ أنظمة إدارة المشاريع أو الاحتيال.

أخصائي الموارد البشرية

أفصحت شركة فودافون عن حاجتها إلى أخصائي موارد بشرية يحمل درجة بكالوريوس في نظم المعلومات الإدارية أو بكالوريوس إدارة أعمال، أيضا يفضل أن يكون متخصصا في الموارد البشرية، ولديه خبرة تتراوح بين سنة إلى عامين في مجال الموارد البشرية.

مدير مشروع مركز البرمجيات

كشفت شركة فودافون عن حاجتها إلى مدير مشروع مركز البرمجيات يجب أن يكون لديه بكالوريوس في الهندسة، ومن الأفضل أن يكون حاصلا على ماجستير في إدارة الأعمال، كما يجب أن يمتلك خبرة لا تقل عن سبع سنوات في إدارة المشاريع، بالإضافة إلى مهارات التواصل والتعامل مع الآخرين.