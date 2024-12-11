سيارات بتعوم وأسلحة جامـدة احصل عليها.. أقوى شفرات جاتا سان اندرياس والعب باحترافية واكستح الاعداء

إذا كنت من محبي وعشاق لعبة جاتا سان أندرياس وترغب في اكتشاف المزيد من الأسرار التي توفر لكم ميزات استثنائية فأنت هنا في مكانك الصحيح، حيث توفر لك شفرات لعبة جاتا سان أندرياس الفرصة المثالية لتحسين قدراتك وتجاوز التحديات بسرعة وسهولة ويتم ذلك إما بالحصول على المزيد من الأسلحة القوية أو تفعيل الطائرات أو الحصول على وضع الصحة اللا محدودة، فقط كل ما عليك حتى تتمكن من اكتشاف أهم الأكواد التي تجعل تجربتك في عالم جاتا أكثر تشويقا وإثارة هو متابعتنا حتى النهاية للتعرف على جميع التفاصيل التي تجعلك الأقوى في كل تحدٍ.

شفرات لعبة جاتا سان أندرياس 2024

تتضمن لعبة جاتا سان أندرياس العديد من الشفرات التي توفر ميزات ممتازة تسهم في تحسين تجربتك أثناء اللعب، لذلك يمكنكم الحصول على العديد من المزايا من خلال تفعيل الشفرات الأشهر على الإطلاق في لعبة جاتا، وهي كالتالي:

قفزة عالية: KANGAROO.

فلوس: HESOYAM.

الطيران: CHITTYCHITTYBANGBANG.

طائرة: FLYING FISH.

دبابة: AMOMHRER.

إصلاح السيارة: HESOYAM.

أسلحة: LXGIWYL.

دم لا ينتهي: BAGUVIX.

عدم الموت: HESOYAM.

تخطي المهمات: PROFESSIONALKILLER.

شفرات لاكتساح الأعداء

HESOYAM: إصلاح السيارات، صحة لا نهائية، درع و250 ألف دولار.

BAGUVIX: صحة غير محدودة.

CVWKXAM: أكسجين غير محدود.

LXGIWYL: أسلحة 1.

PROFESSIONALSKIT: أسلحة 2.

UZUMYMW: أسلحة 3.

FULLCLIP: ذخيرة غير محدودة.

BUFFMEUP: إضافة كتلة عضلية.

خطوات تحديث لعبة GTA من متجر Google Play

توفر الشفرات القدرة على تحسين تجربة اللاعبين بصورة كبيرة مما يتيح لهم الاستمتاع بالعديد من الميزات المتنوعة ويجعل اللعب أكثر إثارة وتحدي، لذلك يمكن تحديث اللعبة بسهولة من خلال متابعة النقاط التالية: