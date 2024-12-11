فرصتك الذهبية للحصول على منحة الشيخ خالد بن ناصر في قطر بقيمة 40 ألف ريال التقديم بدون رسوم

تعتبر منحة الشيخ خالد واحدة من أهم المنح التي توفرها دولة قطر وذلك لأنها توفر للطلبة الدوليين وأيضا المقيمين في الدولة فرصة استغلال التعليم الجامعي بجانب الحصول على شهادة بكالوريوس في العديد من التخصصات العلمية، حيث توفر هذه المنحة تمويل كلي أو جزئي وفقا للحالة المادية لكل طالب إضافة إلى أن المنحة تهدف إلى توفير فرصة متميزة للطلاب المتميزين بغض النظر عن وضعهم المادي، حتى يتمكنوا من تحقيق التفوق الجامعي والحصول على خبرات دراسية جديدة.

التخصصات المتاحة في المنحة

تهتم دولة قطر بتوفير منحة دراسية لجميع الطلاب غير القادرين ماديا حتى يتمكنوا من الحصول على تعليم جامعي على أعلى مستوى، كما توفر المنحة فرص إعداد الخريجين للارتقاء بسوق العمل وخدمة المجتمع القطري، وجدير بالذكر أن هذه المنحة متاحة لجميع الجنسيات حتى يتمكنوا من التقديم فيها، كما تتيح الدراسة في التخصصات التالية:

بكالوريوس.

ماجستير.

دكتوراه.

شروط منحة الشيخ خالد في قطر

بعد إتاحة هذه المنحة لإعداد خريجين يمتلكون القدرة على الحصول على تعليم يرتقي بسوق العمل وخدمة المجتمع القطري فقد أكد القائمون على هذه المنحة ضرورة تطابق مجموعة من الشروط حتى يتمكن المتقدم من الحصول على المنحة، ومن أهمها الآتي: