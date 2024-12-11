للمهتمين.. تفاصيل حصرية حول موعد العطلات الرسمية في الأردن 2024

وفرت الحكومة الأردنية على موقعها الرسمي بيان عاجل يشمل الإجازات الرسمية في الأردن حتى يتمكن المواطنون وجميع الموظفين من الاستعداد لإحياء المناسبات الدينية والمناسبات الوطنية المختلفة التي أعلنت عنها الحكومة، لذلك حتى يتمكن جميع المواطنين من التعرف على المواعيد الرسمية للعطل في الدولة عليهم التوجه إلى موقع الحكومة الرسمي للاطلاع على كل ما يتعلق بالإجازات الرسمية المعلن عنها، كما يمكنكم متابعة تقريرنا حتى النهاية للاطلاع على كامل التفاصيل التي تحتاجون للتعرف عليها.

موعد العطل الرسمية في الأردن

حددت الحكومة الأردنية جدول مخصص للإجازات الرسمية في الدولة بناء على ما تم الإعلان عنه في الموقع الإلكتروني، لذلك نوفر لكم قائمة بالإجازات في النقاط التالية:

إجازة رأس السنة الميلادية في يوم الاثنين الموافق 1 يناير 2025.

السبت 25 مايو 2025 إجازة عيد استقلال الأردن.

إجازة عيد الفطر في تمام 31 من شهر مارس، وتستمر الإجازة حتى الرابع من شهر أبريل 2025.

عطلة عيد الأضحى المبارك في يوم 6 من شهر يونيو، وتستمر حتى خمسة أيام من نفس الشهر.

الإجازة الصيفية بالنسبة للدراسة ستبدأ من 26 شهر يونيو 2025.

الإجازات الرسمية لجميع القطاعات في الأردن

حددت الجهات المختصة العطلات الرسمية لكافة القطاعات في الدولة على أن تكون بناء على النقاط التالية:

عيد الميلاد يوم 25 من شهر ديسمبر 2024.

رأس السنة الميلادية يوم 1 من شهر يناير 2025.

إجازة الشعانين يوم 31 مارس 2025.

إثنين الفصح في 1 من أبريل 2025.

إجازة عيد الفطر 31 مارس 2025 وتستمر حتى الرابع من شهر أبريل 2025.

عيد استقلال الأردن يوم 25 مايو 2025.

عطلة المولد النبوي الشريف يوم 4 من شهر سبتمبر 2025.

إجازة رأس السنة الهجرية يوم 26 يونيو 2025.

موعد العطلة الصيفية في الأردن 2025

من المتوقع أن تكون الإجازة الدراسية الصيفية في الأردن لعام 2025 يوم 26 يونيو القادم وذلك بعد انتهاء فترة الدراسة، وجدير بالذكر أن مدة العطلة يتم تطبيقها على جميع المراحل الدراسية بدءا من التعليم الأساسي والجامعي ما عدا دارسي الثانوية العامة، حيث يتم أداء امتحاناتهم آخر العام مع أواخر شهر سبتمبر 2025.