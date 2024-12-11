حيوانات البحار مع لولو.. ثبت الآن تردد قناة وناسة بيبي Wanasah TV على كل الأقمار الصناعية

تعتبر قناة وناسة من أهم القنوات الموجهة للأطفال وقد برزت في العالم العربي وذلك بفضل المحتوى الترفيهي والتعليمي الذي توفره على مدار اليوم وتهدف بذلك إلى تطوير مهارات وقدرات الطفل بطرق مسلية وممتعة، وجدير بالذكر أن القناة قد حققت انتشار واسع بين الأطفال وأولياء الأمور لما توفره لهم من برامج ممتعة ومتميزة، كما توفر أغاني تساعد في تعزيز القيم التعليمية والإيجابية لدى الأطفال. وقد حرصت القناة على أن توفر لهم شخصية تجذب بها الأطفال وهي المتمثلة في شخصية لولو ببرامجها المفيدة والمسلية التي تقدمها لهم على مدار اليوم بجودة عالية.

تردد قناة وناسة للأطفال الجديد 2024

إذا كنت تريد أن يتابع أبنائك محتوى مميز ومفيد لا تتردد في تحميل قناة وناسة لأنها توفر لهم برامج ممتعة برسوم ملونة وأغاني جذابة تساهم بذلك في تعديل سلوك الأطفال، وبالتالي يمكنك ضبط الجهاز لاستقبال القناة بإضافة القيم التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11559.

الاستقطاب: عمودي V.

تصحيح الخطأ: ⅚.

الترميز: 27500.

تحديث تردد قناة وناسة بيبي

يمكن متابعة كل ما تعرضه قناة وناسة من برامج ومنوعات وأغاني وغير ذلك من الفعاليات المسلية التي تجذب بها الأطفال، حيث يمكن لجميع الآباء تنزيل القناة من خلال إضافة البيانات التالية:

التردد: 11270.

الاستقطاب: عمودي V.

تصحيح الخطأ: ¾.

الترميز: 27500.

كيفية ضبط تردد قناة وناسة Wanasah TV

يمكن الاستمتاع بكل ما تعرضه قناة وناسة على الشاشة الصغيرة وذلك من خلال ضبط جهاز الاستقبال للقناة، وذلك باتباع الخطوات التالية: