في منزل أنثى السنجاب .. أجمل الاغاني المحببة للأطفال عند استقبال تردد سبيستون

تردد سبيستون، تعد قناة سبيستون من القنوات الرائدة في تقديم البرامج الكرتونية والرسوم المتحركة التي تحفز على التفكير والإبداع، تقدم القناة مجموعة متنوعة من العروض التي تشمل الرسوم المتحركة، الأفلام، والبرامج التعليمية، مما يجعلها وجهة ممتازة للعائلات التي تبحث عن محتوى هادف لأطفالها في هذه المقالة، سنستعرض تردد قناة سبيستون على قمري نايل سات وعرب سات.

تردد سبيستون

نظرا لتغير ترددات القنوات بين الفينة والأخرى، قد يحدث أحيانا أن تختفي بعض القنوات بشكل مفاجئ من جهاز الاستقبال، كما يمكن أن يكون السبب خطأ أدى إلى حذف القناة أو التردد، أو حتى شراء جهاز استقبال جديد وفي جميع هذه الحالات، يمكننا مشاهدة قناة سبيستون بسهولة بعد معرفة ترددها الجديد وضبطه، حيث أن تفاصيل ترددها على النايل سات بجودة SD هي كما يلي.

التردد: 11735.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي (v).

أما بالنسبة للقمر الصناعي عرب سات، فالقناة متاحة بجودة HD وفقا للترددات والمعلومات التالية:

التردد: 12341.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معامل الاستقطاب: عمودي (v).

مميزات قناة سبيستون

تردد سبيستون، تتسم قناة سبيستون بعدة ميزات تجعلها مفضلة لدى الأطفال وأولياء الأمور، ومن بين هذه الميزات:

محتوى تعليمي وترفيهي يجذب الأطفال.

تقديم برامج تناسب جميع الأعمار.

رسومات متحركة ذات جودة عالية.

التفاعل مع الجمهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

تقديم برامج جديدة بانتظام.

خصائص قناة سبيستون

التزام أخلاقي وثقافي

تتميز القناة بمحتوى يتوافق مع القيم والمبادئ العربية والإسلامية، مما يجعلها بيئة آمنة للأطفال.

دمج التعليم والترفيه

تقدم القناة مواد تجمع بين المتعة والفائدة، حيث تركز على تقديم محتوى يهدف إلى تطوير الجوانب الفكرية والقيمية لدى المشاهدين.

رسائل أخلاقية غير مباشرة

تعتمد القناة على تقديم قصص مشوقة للأطفال تحمل في طياتها دروساً تعليمية وأخلاقية بطريقة مبتكرة وجذابة.