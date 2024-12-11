“بشرى سارة للمرأة” سجلى الآن في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025 واحصلي على الدعم

كشفت الحكومة بالجزائر عن خطوات منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025 الجديدة من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وذلك بعد أن أوضحت شروط التقديم على تلك المنحة سابقا، وسوف تتمكن من الحصول على دعم 800 دينار جزائري بشكل شهر، وتم إطلاق تلك المنحة بهدف مساعدة السيدات على توفير دخل شهري ثابت يمكنهم من تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم، وشراء احتياجاتهم اليومية، وفي هذا السياق سوف نكشف عبر السطور القادمة، كيفية التقديم في تلك المنحة، بالإضافة إلى شروط القبول بها.

شروط القبول في منحة المرأة الماكثة في المنزل

وضعت الوكالة الوطنية للتشغيل عددا من شروط القبول في منحة المرأة الماكثة في المنزل التي يمكن توضيحها على النحو التالي، ومنها مايلي:

حصول المتقدمة على الجنسية الجزائرية، وتقيم بشكل دائم بالجزائر.

أن تكون المتقدمة حاصلة على الجنسية الجزائرية بشكل دائم.

أن يتراوح عمر المتقدمة مابين 19 حتى 40 عاما.

تقديم مستند يثبت أن زوجها يعاني من إعاقة تمنعه عن العمل، وذلك في حالة زواجها.

أن يكون لدى المستفيدة أطفالا يحتاجون إلى من يعولهم.

تجهيز جميع المستندات المطلوبة اللازمة لتسجيل في تلك المنحة مثل شهادات ميلاد الأطفال، تقديم أي وثيقة زواج أو طلاق.

ومن خلال استيفاء الشروط السابقة سوف تتمكن المتقدمة من القبول في هذه المنحة، ويمكن التقديم فيها.

كيفية التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل

يمكنك سيدتي التقديم في منحة المرأة الماكثة في المنزل 2025 من خلال اتباع العديد من الخطوات التالية: