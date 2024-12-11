“شوف اسمك من هنا” خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2025 عبر منصة مظلتي

يرغب العديد من المواطنين بالعراق في الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2025 من أجل الحصول على الدعم الذي يوفر لهم حياة كريمة، وقد وفرته الحكومة العراقيةبهدف مساعدة الفئات الأكثر احتياجا للحصول على الدعم وتقليل الأعباء الاقتصادية، وقد حددت الحكومة العراقية منصة مظلتي أو موقعها الرسمي من أجل الاستعلام عن أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية، وأهم شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

حددت الحكومة العراقية بعض الشروط التي ينبغي توفرها في المواطنين بهدف الحصول على الدعم، ومن هذه الشروط مايلي:

أن يحمل المتقدم الجنسية العراقية.

أن يقيم المتقدم في العراق بصفة دائمة.

أن يكون لدى المتقدم أسرة تتألف من أربعة أشخاص كحد أقصى.

أن يمتلك المتقدم حسابا مصرفيا من أجل إيداع الدعم.

أن يلتزم المتقدم بتقديم جميع المستندات المطلوبة.

أ ن يبدأ عمر المتقدم من 18 عاما حتى 60 للرجال، وأما النساء يتراوح أعمارهن من 15 عاما .جتى 55 عاما.

أن يكون المتقدم من ضمن أصحاب الدخل المحدود.

ألا يمتلك وظيفة حكومة تمتلك دخل شهري ثابت.

خطوات الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق

يمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق من خلال اتباع مجموعة من الخطوات التالية:

الولوج إلى منصة مظلتي.

انقر بعد ذلك على إنشاء حساب جديد.

وقم أيضًا بعد ذلك بتفعيل هذا الحساب.

ادخل بعد ذلك البيانات المطلوبة بشكل د قيق.

انقر على الاستعلام عن الرعاية الاجتماعية.

ومن ثم سوف تبدو أسماء المشولين بالرعاية الاجتماعية أمامك بشكل مفصل.

ومن خلال الخطوات السابقة سوف تتمكن من الاستعلام عن أسماء المستفيدين بالرعاية الاجتماعية والتحقق من وجود اسمك ضمن المشمولين بالرعاية الاجتماعية.