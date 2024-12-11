“السعودي وصل كام” سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي وجميع البنوك المصرية

يشهد سعر الريال السعودي اهتماما كبيرا من قبل التجار والمسافرين، خاصة مع اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث يسعى الكثيرون لمعرفة سعر صرفه اليوم في البنوك، وعلى الرغم من تقلب أسعار العملات عموما، إلا أن الريال السعودي لم يتأثر بشكل كبير مقارنة بباقي العملات، في هذا السياق يتابع المسلمون والمسلمات الأسعار بشكل مستمر لتخطيط نفقات سفرهم إلى المملكة العربية السعودية، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

سعر الريال السعودي في البنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ارتفاعا جديدا مع بداية تعاملات اليوم في جميع البنوك المصرية.، هذا الارتفاع أثار تساؤلات بين المواطنين، خصوصا من يخططون للسفر، حول احتمالية استمرار صعود السعر خلال الساعات المقبلة، وذلك في ظل تأثر السوق بتحركات سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، حيث جاء سعر الريال السعودي في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي المصري.

13.2877 جنيه شراء.

13.3270 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري.

13.26 جنيه شراء.

13.32 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر.

13.26 جنيه شراء.

13.32 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة.

13.19 جنيه شراء.

13.25 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية.

13.28 جنيه شراء.

13.32 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

13.29 جنيه شراء.

13.32 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي.

13.29 جنيه شراء.

13.32 جنيه بيع.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس.

13.24 جنيه شراء.

13.33 جنيه بيع.

البنك المصري الخليجي حدد اليوم سعر الشراء عند مستوى

13.374 جنيه مصري،

وسعر البيع استقر عند 13.345 جنيه مصري.

المصرف المتحد حدد السعر عند مستوى