احداث ملحمية تاريخية .. مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36 يعرض على قناة TRT

الآن تذاع الحلقة 36 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر تردد قناة تي آر تي التركية، حيث يعتبر من أبرز وأشهر المسلسلات التاريخية التي نالت إعجاب الملايين، خصوصًا في الوطن العربي، وقد حصل على المركز الثاني بعد مسلسل قيامة عثمان. تدور أحداثه في القرن السادس خلال فترة الحروب الصليبية، مركّزًا على البلدان الشامية ومصر، وفيما يلي يستعرض المسلسل السيرة الذاتية لصلاح الدين الأيوبي ويبرز صفاته الحميدة وشجاعته.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 36 يعرض على قناة TRT

تدور احداث الحلقه 36 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي حول قدرة صلاح الدين على توحيد المسلمين وهزيمة الصليبيين في المعركة الشهيرة، استعاد القدس بعد أن احتلها الصليبيون لمدة تقارب المئة عام.

ستشهد الأحداث مشاهد مثيرة ومشوقة، حيث ستعرض القناة التركية TRT المسلسل يوم الإثنين في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

كما ستقوم قناة الفجر الجزائرية بعرض المسلسل الساعة 8:00 مساءً في مصر والساعة 9:00 في المملكة السعودية غدًا الثلاثاء.

ابطال مسلسل صلاح الدين

يشارك في هذا المسلسل عدد كبير من أبرز الممثلين والممثلات في تركيا، ومن أبرزهم:

أوغور غونيش: يقوم بتجسيد شخصية صلاح الدين الأيوبي.

محمد علي في دور نور الدين زنكي

ديلين دوغر: شخصية ثريا خاتون

سيدا يلدز: في دور أيوب بن شادي.

مصطفى كوناك: يلعب دور عمر.

ترددات القنوات التي تعرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

يتم بث الحلقة 36 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي عبر قناة الفجر الجزائرية على القمر الصناعي نايل سات، على التردد الآتي:

التردد: 11470.

معدل الاستقطاب: عمودي.

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ومن خلال القمر عرب سات

التردد: 11034.

معدل الترميز: 27500.

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تردد قناة Trt التركية