هل غدًا عطلة رسمية في العراق؟ الأمـانـة العــامـة تــوضــح

هل غدًا عطلة رسمية في العراق، يتكرر هذا السؤال بشكل كبير بين المواطنين العراقيين، خاصة بعد حصولهم على عطلة رسمية مدفوعة الأجر اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024، بمناسبة يوم النصر العراقي، ويسعى الكثير منهم لمعرفة تفاصيل العطل المتبقية خلال العام، في هذا المقال نستعرض الإجابة على هذا التساؤل وتوضيح جدول العطل الرسمية القادمة.

هل غدًا عطلة رسمية في العراق؟

أوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء حقيقة الأخبار المتداولة بشأن إعلان غدا الأربعاء عطلة رسمية، وأكدت أن يوم غدا سيكون يوم عمل طبيعي لكافة المواطنين ولم يتم اتخاذه كعطلة رسمية، وأشارت الأمانة إلى أن العطلة الرسمية لهذا الأسبوع اقتصرت على يوم الثلاثاء 10 ديسمبر احتفالا بيوم النصر العراقي، وهو مناسبة وطنية تحتفل بها البلاد سنويًا في نفس التاريخ.

الإجازات المتبقية لهذا العام

بالنسبة للعطل المتبقية خلال العام الجاري، أوضحت الجهات الرسمية أن أبرزها سيكون 25 ديسمبر 2024: عطلة عيد الميلاد المجيد فقط.

جدول العطل الرسمية لعام 2025

بعد توضيح حقيقة عطلة يوم غدا نقدم لكم الجدول الرسمي للعطل المقررة في العراق لعام 2025: