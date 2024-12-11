وزارة الإسكان السعودية تكشف عن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر 2024 وأهم الشروط المطلوبة للحصول على الدعم

تزايدت العديد من التساؤلات من قبل المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبرحيث قامت وزارة الإسكان بتعهدها بصرف هذا النوع من الدعم في موعدها الرسمي، وذلك بعد استيفاء المواطنين مجموعة من الشروط ، كما أكدت أيضا أن جميع الأخبار التي انتشرت بخصوص تأخير صرف الدعم لا أساس من الصحة، وسوف نستعرض الموعد المحدد لصرف هذا الدعم، بالإضافة إلى توضيح خطوات التسجيل في الدعم ، تابعونا لمعرفة المزيد.
موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر
أعلنت وزارة الإسكان السعودية عن موعد صرف الدعم السكني لشهر ديسمبر و ذلك اليوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر 2024، و من المعروف أن هذا الموعد هو الموعد المقرر من كل شهر لصرف الدعم السكني، ولكن إذا توافق هذا اليوم مع عطلة رسمية أو نهاية الأسبوع، سيكون الصرف في أول يوم عمل بعد تلك العطلة، وقد قامت الحكومة السعودية بصرف الدعم السكني للفئات الأكثر احتياجا بعد استيفاء مجموعة من الشروط من أجل توفير مستوى معيشة مرتفع لهم.
خطوات التقديم على الدعم السكني
وبعد أن أوضحنا موعد صرف الدعم السكني، يجب ان ننوه إلى كيفية التسجيل في الدعم السكني من خلال اتباع الخطوات المحددة:
- الولوج إلى منصة سكني.
- اضغط بعد ذلك على إنشاء حساب.
- قم بعد ذلك بكتابة البيانات المطلوبة في الجهات المحددة.
- اضغط بعد ذلك على كلمة تحقق من أجل إتمام عملية التسجيل.
- اكتب بعد ذلك البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص في الخانات المحددة.
- وسوف تصل إليك رسالة تحقق تتضمن رمز التأكيد المرئي.
- انقر بعد ذلك على تسجيل من أجل إتمام عملية إنشاء الحساب.
- انقر على التقديم على الدعم السكني.
- وافق على شروط التقديم على الدعم السكني.
- أدخل جميع البيانات الدقيقة بشكل دقيق.
- اضغط بعد ذلك على تقديم طلب الحصول على الدعم.
- وسوف تصل إليك رسالة تتضمن قبولك في الدعم السكني